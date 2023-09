Famu 2023: visita guidata sensoriale l'8 ottobre 2023. Vista, udito, tatto, olfatto… ogni senso ci consente di esplorare il Museo in un modo diverso! In occasione del F@Mu 2023, che ha per tema quest’anno l’accessibilità museale, il MUSME propone una speciale visita guidata multisensoriale per famiglie che accoglie e include le diverse modalità di interazione tra la persona e il Museo.

Oltre alla spiegazione da parte della guida, il percorso prevede la presenza di un interprete LIS e la possibilità di toccare con mano diversi reperti. Ogni persona, grande o piccola, potrà scoprire la Storia della Medicina a modo suo: https://www.musme.it/famu-2023/.