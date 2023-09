Colorata, leggera e gioiosa, in Prato della Valle la Fancy Women bike ride

La pedalata più bella e colorata del mondo torna a Padova. La Fancy Women Bike Ride giunge alla terza edizione padovana mentre il movimento internazionale compie 11 anni.

L’appuntamento è per domenica 17 settembre, durante la Settimana Europea della Mobilità. Le donne di tutta Italia, e non solo, si stanno preparando per una pedalata fancy, colorata, leggera e gioiosa. L’evento si terrà contemporaneamente in quasi 200 città nel mondo.

La Fancy Women Bike Ride è un evento ludico che diventa occasione per le donne di chiedere visibilità sulle strade, nella società e nella vita. La richiesta di spazi sicuri per muoversi in città in modo sostenibile è il punto chiave del movimento che vuole promuovere la bicicletta a formidabile mezzo di trasporto. Più donne vanno in bici, più donne saranno incoraggiate a farlo.

Nata a Izmir in Turchia nel 2013 da un gruppo di amiche, la Fancy Women Bike Ride ha contagiato in pochi anni quasi 200 città solamente attraverso il passaparola di donne che hanno deciso di portare il movimento nella propria città. Le ideatrici Sema Gur e Pinar Pinzuti sono state premiate dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2022 in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta per l’obiettivo dell’iniziativa di rendere l’uso della bicicletta accessibile a tutte. L’iniziativa è stata inoltre riconosciuta e premiata dal Ministero dell’Ambiente tedesco come buona pratica per la "Parità di genere nella mobilità".

Da Washington a Baku, passando per Amsterdam, Berlino, Parigi, Edimburgo, Istanbul e anche Padova, il 17 settembre la Fancy Women Bike Ride porterà migliaia di donne in strada per pedalare assieme su un percorso breve e alla portata di tutte.

Le regole sono le stesse per tutte le città: vestirsi in modo colorato, esagerato e fantasioso; decorare la propria bicicletta; posare davanti ai fotografi; salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata

La partecipazione è libera, gratuita e senza registrazione.

Info

17 settembre 2023

Padova, Prato della Valle, ore 17.

www.fancywomenbikeride.com

https://www.facebook.com/events/167508426365081/