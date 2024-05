“Fanny: l’altra Mendelssohn”: conferenza, film e concerti all’Istituto di Cultura Italo-Tedesco

“Fanny: l’altra Mendelssohn”, progetto frutto della collaborazione tra gli Amici della Musica di Padova, il Conservatorio “Cesare Pollini” e l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco, è dedicato alla riscoperta dell’interessantissima figura di Fanny Mendelssohn Hensel, sorella di Felix Mendelssohn, anch’essa valente musicista e prolifica compositrice, la cui carriera e produzione musicale furono però tristemente e ingiustamente oscurate da quelle del più famoso fratello. Il progetto si presenta particolarmente articolato pro prio per affrontare l’argomento nella maniera più completa.

Si comincia martedì 28 maggio alle ore 17, presso l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco (Via dei Borromeo 16, Padova), dove si terrà una conferenza del Professor Claudio Bolzan, uno dei principali esperti di germanistica musicale che, mettendo in luce gli aspetti personali e artistici più significativi di Fanny, ne descriverà un’immagine a tutto tondo. Seguirà un concerto con un programma basato su varie composizioni per pianoforte di Fanny Mendelssohn, interpretate dai sei studenti del Conservatorio “Pollini” Nicola Soster, Riccardo Tietto, Giovanna Vecchiato, Vittoria Braga, Beatrice Ponchio.

Giovedì 6 giugno, nella stessa sede, avrà luogo la proiezione del docufilm “Fanny: The other Mendelssohn” (2023) della regista inglese Sheila Hayman, sulla vita di Fanny e sulle vicende connesse alla riscoperta di alcune delle sue opere. A seguire un concerto con un programma basato su lieder di Fanny Mendelssohn con gli interpreti del “Pollini” Yukari Mori, soprano, e Guido Seguso, pianoforte, e Yongtai Piao, tenore, e Jacopo Doni, pianoforte.

Sabato 8 giugno, alle ore 17.30, il concerto di chiusura al Teatro Alla Specola (Via San Tomaso 3, Padova). Si alterneranno ancora una volta gli studenti del Conservatorio in diverse formazioni: duo violino e pianoforte (Leyla Gobber, Sebastiano Mazza), trio violino, violoncello e pianoforte (Chiara Bosna, Marco Narne, Riccardo Brocadello) e quartetto violino, viola, violoncello e pianoforte (Pietro Galligioni, Chiara Bosna, Marco Narne, Massimiliano Vettore). In programma musiche di Fanny Mendelssohn e Felix Mendelssohn.

Istituto di Cultura Italo-Tedesco, Via dei Borromeo 16, Padova

MARTEDÌ 28 MAGGIO, ore 17

Claudio Bolzan: relatore

Fanny: The other Mendelssohn: docufilm

Teatro alla Specola, Via San Tomaso 3, Padova

concerto a cura degli allievi del Conservatorio C. Pollini

musiche di Fanny e Felix Mendelssohn

Biglietti

Concerti 28 maggio e 6 giugno: Biglietto 1 euro

(prenotazione obbligatoria: info@amicimusicapadova.org)

Ingresso libero (su prenotazione presso ICIT) per i Soci dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco

Concerto 8 giugno: Biglietto 1 euro

