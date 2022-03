Caccia al tesoro: fantasmi e segreti a Padova

Questa non è una comune caccia al tesoro turistica. Un percorso a tappe, in cui dovrete risolvere enigmi, giochi, e prove di abilità, anche con l'aiuto della tecnologia o... perché no, dei passanti! Fanno da sfondo varie storie inquietanti di Padova, tra fantasmi, diavoli, presenze maligne e personaggi abbietti, per un'atmosfera... da brivido.

Come funziona:

Non è fondamentale arrivare per primi alla tappa finale (anche se un pochino aiuta), ma saranno i punti accumulati a decretare il vincitore.

Le squadre sono da 2 o 3 persone. Potete formare la vostra squadra o iscrivervi singolarmente e vi inserirò io in un team.

Ci troviamo nel centro di Padova dove ci conosceremo e vi spiegherò come funziona. Durata di circa 3h.

Richiesto green pass rafforzato (almeno 1 per squadra) perché in una tappa bisognerà entrare a vedere una cosa...

Dettagli e prenotazioni: https://rebrand.ly/fantasmi.