"Farfalle al chiar di luna 2021" a Montegrotto Terme

Dopo il periodo così difficile che tutti abbiamo passato, poter annunciare il ritorno quest’anno della magica notte delle “Farfalle al chiar di luna” suscita un fascino e una emozione straordinari. Appuntamento venerdì 30 luglio 2021 per mostrarvi la Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme come non l’avete mai vista! Al calar del sole, mentre tutto dorme, vi guideremo alla scoperta delle meraviglie di questo luogo incantato.

Un’occasione imperdibile, in un’atmosfera resa ancora più speciale dal fascino di una notte di mezza estate, che ci regala libertà e condivisione. Consigliamo di munirvi di torce e scarpe comode per godervi al meglio la serata.

L’evento è su prenotazione, inizierà alle ore 20.30 al prezzo promozionale di 7 euro a persona.

I posti sono limitati e gli accessi contingentati ed è obbligatoria la mascherina, in accordo con le norme di prevenzione contro Covid-19.

Informazioni e contatti

La serata sarà occasione per scoprire le novità che arriveranno prossimamente grazie a #EuropaCreativa e al progetto #musnet a cui Butterfly Arc aderisce con Esapolis e la Casa delle Farfalle.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: segreteria@butterflyarc.it; 049 8910189.

Web: https://www.micromegamondo.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...