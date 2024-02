Esclusivo evento "Il Fascino del Femminile", un'iniziativa unica di Open Mind Noventa, dove celebriamo la leggerezza, la bellezza e le risate che arricchiscono la nostra vita. Questa serata è dedicata a donne e a uomini che desiderano regalarsi un momento di pausa e riflessione. Saremo accompagnati da quattro straordinari relatori: Marisa Bettio, Cristina Carossa, Dina Mazzucato Schiller Roberto Vittorio Lazzaro, he in un contesto di leggerezza ed autenticità condivideranno le loro visioni ed esperienze sul significato del "fascino". Un nostro ospite speciale, aggiungerà un tocco di allegria alla serata E c'è di più, ma vogliamo mantenere un po' di mistero fino all'ultimo! Non perdere l'occasione di far parte di questa esperienza unica.

Prenotate il vostro posto ora e lasciatevi ispirare il 7 Marzo. Auditorium G.Santini Noventa Padovan. Whatsapp 375 689 7360.