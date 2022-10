Una giornata di offerte imperdibili al Designer Outlet di Noventa

Domenica 9 ottobre segna il grande ritorno del Fashion Festival nei cinque centri McArthurGlen di Serravalle, Noventa di Piave, Barberino, Castel Romano e La Reggia: una giornata ricca di offerte e di intrattenimento, per dare il benvenuto allo shopping autunnale. A quasi tre anni di distanza dall’ultima edizione, dopo l’interruzione legata all’emergenza pandemica, torna quindi uno degli appuntamenti più attesi dai visitatori dei centri, che sancisce ulteriormente il ritorno alla piena normalità degli eventi speciali di McArthurGlen in Italia.

Il Fashion Festival rappresenta una bella opportunità per trascorrere una giornata all’aria aperta godendosi il migliore shopping di sempre. Solo per il 9 ottobre moltissimi brand di Noventa di Piave Designer Outlet proporranno tre prodotti iconici della collezione autunno-inverno con un’ulteriore riduzione del 70% sul prezzo outlet, oltre a ulteriori offerte speciali. Ampia scelta tra gli articoli in promozione, dai capispalla alle borse, sneakers, accessori e beauty: un evento unico per rinnovare il guardaroba autunnale.

Tra le moltissime offerte, imperdibili per lui il completo di Corneliani, la felpa di Puma o la giacca iconica di Napapijri, lo zaino in pelle Piquadro, l’orologio Fossil. Per lei, acquisti preziosi con il tubino acquamarina di Roberto Cavalli, gli stivali tendenza di Isabel Marant o lo zainetto rosso Twinset (sul sito mcarthurglen.it/noventadipiave c'è l’elenco completo dei brand aderenti e tutti i prodotti scontati).

Molte le attività di intrattenimento offerte dal Designer Outlet lungo tutta la giornata, accompagnata da musica, truccabimbi, laboratori creativi e tante sorprese per i bambini.

Dove e quando

Orario di apertura domenica 9 ottobre/ Fashion Festival: 9 – 21

È previsto un servizio di parcheggi extra in zona industriale di Noventa di Piave con collegamento navetta gratuito continuo all'outlet dalle h.11 alle h.22.

Noventa di Piave Designer Outlet

Via Marco Polo, 1