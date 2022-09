Fashion Show all'Ipercity con una vera giostra cavalli dalla quale prenderà il via la sfilata

Il 24 settembre, in contemporanea con la Settimana della Moda di Milano, si terrà infatti "Ipercity Fashion Show", un ritorno al glamour con un grande evento dal vivo, dopo i "Digital Fashion Show" che in questi due anni hanno fatto scoprire tutti i trend del momento.

Il Fashion Show sarà dedicato alle collezioni autunno-inverno e vedrà in passerella 20 negozi e moltissimi marchi, anche prestigiosi, che metteranno in scena un autentico spettacolo. Ci saranno modelle e modelli professionisti, performer acrobatici e un suggestivo allestimento a tema con una vera giostra cavalli dalla quale prenderà il via la sfilata.

L’evento, a ingresso gratuito, inizierà alle ore 17.30 e proseguirà fino alle 19.

Come da copione, saranno presenti in prima fila influencer ed esperti di moda, invitati a dare il loro contributo in termini di consigli e abbinamenti. Le loro proposte saranno condivise sulle piattaforme digitali durante l’evento ma anche nei giorni precedenti.

“Attendevamo con trepidazione la ripresa degli eventi in presenza, un ritorno a momenti di divertimento e condivisione, che valorizza la moda dei nostri brand, da sempre simbolo di creatività e bellezza” afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. “Quest’anno con un valore aggiunto, la presenza di numerosi influencer e di innovazioni come l’armocromia”.

Tra gli appuntamenti in programma anche quello con Silvia Mazzara, che da anni si occupa di armocromia, ossia l’analisi del colore, un metodo che serve per scegliere la palette più adatta per il guardaroba e il make-up, in base alle caratteristiche cromatiche personali, come il colore degli occhi, dei capelli e della carnagione. Silvia Mazzara proporrà degli abbinamenti particolari, dedicati alla stagione in arrivo. L’applicazione pratica di un’analisi del colore permette di scegliere i vestiti e gli accessori che meglio si accostano al proprio aspetto e di trovare le nuance più indicate per il trucco.

L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà nella piazza del Centro Commerciale Ipercity, che rimarrà regolarmente aperto durante la sfilata.

