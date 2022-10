“Giornata Aperta delle Fattorie Didattiche” a Padova e provincia

Orario non disponibile

Quando Dal 09/10/2022 al 09/10/2022 Orario non disponibile

Domenica 9 ottobre 2022 si svolge la 19^ edizione dell’evento promosso dalla Regione del Veneto, in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole.

Quest’anno, dopo l’edizione straordinaria del 29 maggio, l’iniziativa viene riproposta, così come da tradizione, la seconda domenica di ottobre, sempre con l’obiettivo di promuovere in tutto il Veneto, e non solo, le fattorie didattiche iscritte all’Elenco regionale.

Domenica 9 ottobre ogni Fattoria didattica avrà la possibilità di proporsi come un luogo di benessere e di incontro adatto alle persone di tutte le età, organizzando attività e percorsi didattici per bambini, famiglie e cittadini, legati alla coltivazione e alla cura del paesaggio e dell’ambiente e collegandoli alla propria identità, produttiva e territoriale.

La Giornata Aperta di ottobre sarà anche l’occasione per presentare la seconda edizione del Concorso Fuori Classe, il Concorso per le scuole che la Regione intende continuare a sostenere per stimolare la coprogettazione docente – operatore di fattoria didattica nella ideazione e diffusione di progetti realizzabili e replicabili sul territorio regionale nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica.

Le visite didattiche sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione chiamando o scrivendo direttamente alla Fattoria Didattica prescelta.

La geolocalizzazione, gli orari di apertura, i programmi per la Giornata e i contatti delle Fattorie Didattiche Aperte, Provincia per Provincia, su Google Maps

?? Provincia di Padova

Le altre provincie in Veneto

Provincia di Belluno

Provincia di Rovigo

Provincia di Treviso

Provincia di Venezia

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Fattorie Didattiche Aperte

https://www.facebook.com/fattoriedidattichedelveneto/

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/giornata-aperta

https://www.facebook.com/events/832506231414313/

