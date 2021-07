Fauna in città: alla scoperta della natura passeggiata al parco dell'Arcella Bella

14 Luglio 2021, ore 18

Arcella Bella al Parco Milcovich, Padova

Un pomeriggio, quello del 14 luglio a Padova, alla riscoperta della Natura a pochi passi dalle nostre abitazioni: al Parco Milcovich, una piacevole escursione urbana scovando gli habitat che ospitano la piccola fauna selvatica nel contesto cittadino. A seguire, appuntamento sul palchetto del Parco per dialogare su biodiversità e agricoltura sostenibile. Una doppia iniziativa, un Parco come non l’avete mai visto grazie all’impegno dei negozi biologici NaturaSì e ArcellaBella.

Fabio Dartora e Debora Capraro

Debora Capraro è Laureata in Scienze e Gestione delle Risorse Faunistico Ambientali, e in formazione come guida ambientale, lavora nel mondo del biologico e della sostenibilità. Innamorata della Natura, e con la passione per la fauna selvatica, si occupa di educazione ambientale, organizzando attività rivolte a bambini, ragazze e ragazzi di tutte le età. Fabio Dartora è tecnico faunistico specializzato nel monitoraggio della fauna selvatica, opera - con incarichi pubblici e privati - per la gestione delle risorse ambientali e dei conflitti tra uomo e natura. Appassionato di tutto ciò che è Natura, è ideatore e responsabile del "progetto biodiversità" nell'Azienda agricola biodinamica San Michele di Cortellazzo (Ve), e collabora con il comparto CSR di NaturaSì in tema di sostenibilità.

La passeggiata dura 30 minuti: gli esperti guideranno piccoli gruppi di partecipanti. Partenze previste alle 18 e alle 18.30, punto di ritrovo nel piccolo piazzale poco dopo l’ingresso del Parco Milcovich di via J. Da Montagnana.

Un percorso di approfondimento per comprendere l'importanza della gestione del verde urbano in funzione della biodiversità animale e vegetale. Scopriamo un piccolo mondo, un grande patrimonio con cui convivere. I gruppi vengono costituiti previa prenotazione su https://forms.gle/fqzAytyt5nwjyBCG8

Uomo-natura: la biodiversità nell’agricoltura

Al termine della passeggiata il palco di Casetta Zebrina, all’interno del Parco Milcovich vicino all’ingresso di via J. Da Montagnana, ospita un dialogo con Fabio Dartora riguardo l'interazione uomo-natura in uno dei contesti più a rischio: l'agricoltura. Verrà presentato il progetto ‘biodiversità in ambito agrario’: un'esperienza di agricoltura sostenibile, dove produzione agricola e natura traggono beneficio dalla loro interazione. Esploreremo le azioni concrete necessarie ad aumentare la biodiversità faunistica in agricoltura, indagando e valorizzando i ruoli dell'agricoltore e del consumatore. Un'alleanza indispensabile per contrastare la perdita di specie animali e vegetali ed instaurare un proficuo equilibrio

Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le norme di distanziamento, solo in questo modo potremo continuare a offrire una rassegna di eventi dal vivo in serenità e per tutti. Arcella Bella è un punto d’incontro. Un giardino estivo aperto tutti i giorni per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova.

