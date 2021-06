Federico Albanese - Piano Solo all'Anfiteatro del Venda

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/924612214778834

Federico Albanese - piano solo

Domenica 27 giugno, ore 21

Biglietti: link.dice.fm/07X8I7mhOgb

Raffinato e minimalista, sognante evocativo e malinconico. Il poeta del piano – italiano di nascita ma berlinese di adozione – ha presentato nel 2018 il suo ultimo progetto, By The Deep See.

Tra i migliori esempi di modern neo-classica – al pari di artisti del calibro di Olafur Arnalds, Nils Frahm, Dustin O’Halloran, Max Richter – Federico Albanese crea spazi evocativi di raffinata bellezza, trasportando l’ascoltatore in uno spazio in cui il pianoforte classico si fonde naturalmente con l’elettronica.

