Federico Beggiato vince la quarta edizione di "Chef all'opera"

Chef Federico Beggiato, della residenza Oic di Carmignano di Brenta, nato a Cittadella (PD) il 25 agosto del 1978 e assunto presso la Fondazione dal 4 agosto del 2003, ha vinto la quarta edizione di «Chef all'Opera», la gara di show cooking promossa dalla Fondazione Oic Onlus per valorizzare il ruolo del servizio interno di ristorazione nel garantire qualità di vita agli ospiti delle proprie residenze.

Gli chef

Quest'anno sette chef professionisti (Federico Beggiato, Pasquale Trotta, Samuele Longo, Fabio Maragno, Luca Palludo, Erica Pulzato, Marco Ronzani) hanno svolto una competizione in diretta nel Palasport della Civitas Vitae Angelo Ferro a Padova, giudicati da una qualificata giuria tecnica. Ad ogni chef sono stati assegnati una postazione di lavoro e 50 minuti per preparare la pietanza in gara, partendo da ingredienti crudi o semilavorati. Tutti i piatti in gara sono stati pensati per poter essere inseriti nei menù quotidiani di tutti i Centri servizi della Fondazione Oic Onlus. Beggiato ha vinto la competizione con le sue «Polpette di zucca e ricotta d’autunno con maionese allo zenzero» studiate e ideate con una particolare attenzione alle esigenze degli ospiti della residenza.

Le parole di Beggiato

«Ho preparato un piatto dove ho puntato sulle polpette preparate per i nostri ospiti – ha detto emozionato Beggiato dopo aver ritirato il premio - proprio per combattere la disfagia, ossia la difficoltà a deglutire. Ho pensato all’autunno e ai suoi colori, privilegiando al massimo la morbidezza e il meglio di questa meravigliosa stagione, il cui simbolo è senza alcun dubbio la zucca». Nell'anno 2022 le cucine della Fondazione Oic hanno somministrato 5 milioni di portate, 14300 al giorno e 3500 pasti al giorno (1750 a pranzo, 1750 a cena) agli ospiti delle 13 residenze del gruppo