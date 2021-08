“Stupor Mundi”, gli affascinanti incontri con la storia alla scoperta di Federico II a Monselice

Dopo il successo della prima edizione ritorna anche nel 2021 l’appuntamento con la divulgazione storica a Monselice. Dal 27 al 30 agosto sarà la splendida cornice del Giardino di Villa Duodo ad ospitare la seconda edizione di “Stupor Mundi-Incontri con la Storia”, il festival nato per celebrare e divulgare le radici storiche della Città della Rocca indissolubilmente legate a Federico II di Svevia. Quest’anno l’evento, organizzato da Wavents, società specializzata nell’ambito storico e già al fianco di Alberto Angela nella realizzazione di innumerevoli documentari e opere televisive, e con la direzione artistica di Alessandro Martello, accompagnerà il pubblico in un viaggio sospeso tra immagine, parola, musica, teatro e cinema. Un programma ricco e dai contenuti di grande prestigio quello ideato per quest’anno che ospiterà nomi di rilievo nazionale ed internazionale nell’ambito culturale e storico.

Venerdì 27 agosto

Si comincia venerdì 27 agosto alle ore 21.15 con il concerto “Amore che nella mente mi ragiona ” a cura di Ensemble Micrologus, realtà musicale tra le più importanti al mondo nell’ambito della musica antica che dopo aver incantato le platee di tutto il mondo con le proprie tournee che hanno toccato paesi come Giappone, America, Spagna, Francia, Germania,ecc. arriva a Monselice con un concerto dedicato alle musiche al tempo di Dante Alighieri.

Sabato 28 agosto

Sabato 28 agosto sempre alle ore 21.15 sarà invece il momento di conoscere Federico II affidandosi alle parole di Dante nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte. Il racconto sarò affidato a parole ed immagini e vedrà a Monselice la presenza di uno dei massimi esperti di Dante al mondo: il Prof. Marcello Ciccuto, Presidente della Società Dantesca Italiana che accompagnato dalle letture dell’attrice Roberta Barbiero, già volto di numerose serie Rai, e dal percorso visivo del Prof. Alberto D’Atanasio, critico d’arte e docente di estetica dei linguaggi visivi , guiderà il pubblico in un percorso poetico e artistico inedito alla scoperta della Divina Commedia.

Domenica 29 agosto

Domenica 29 agosto con inizio alle 21.15 la scena sarà invece riservata a David Riondino, attore, regista, comico e volto noto della tv e del teatro che con il suo recital “Nei dintorni di Dante” ci accompagnerà alla scoperta di un lato inedito del Sommo Poeta. Ad accompagnare il celebre attore gli interventi musicali di Andrea Candeli alla chitarra e Mattero Ferrari al flauto.

Lunedì 30 agosto

Si chiude lunedì 30 agosto alle 21.15 con la proiezione del docu-film “Terre di Tiranni o Santi ?” realizzato dal Consorzio di Promozione Storica “Terre Ezzeline”. L’opera, un attento mix di cinema, ricostruzione storica e divulgazione, mira a fornire uno spunto di riflessione sulla famiglia dei Da Romano e sul più celebre Ezzelino che di Monselice fu a lungo signore. Saranno presenti il regista Mauro Guidolin e la responsabile artistica Antonia Martinello.

Quattro serate di grande valore divulgativo e culturale che mirano a trasformare la Città della Rocca nella sede del più importante festival di divulgazione storico-medievale del Veneto. Quest’anno l’evento gode del prestigioso contributo del Ministero della Cultura e di quello della Regione del Veneto, del Patrocinio della Provincia di Padova, di Società Dantesca Italiana e di Gal Patavino e della collaborazione di CERS - Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, Associazione Giostra della Rocca di Monselice e di Complesso Monumentale Rocca di Monselice.

«Siamo certi che la strada intrapresa sia quella giusta - afferma il direttore artistico Alessandro Martello - e ne sono riprova i prestigiosi patrocini e contributi che stanno in cosi poco tempo confermando la caratura nazionale del festival. L’invito per il pubblico è quello di essere curiosi e di avvicinarsi a proposte magari inconsuete ma che sanno stupire e sedurre trasformando un momento di conoscenza in una vera e propria occasione per emozionarsi e per riscoprire le bellezze materiali ed immateriali di questa Città cosi legata indissolubilmente a nomi di prestigio universale».

«Il Comune di Monselice possiede un primato importante in quanto è l’unica città del Nord Italia a possedere una cinta muraria fatta realizzare dall’imperatore Federico II” afferma il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Andrea Parolo – “Per questo l’Amministrazione Comunale ha voluto promuovere la seconda edizione del Festival dedicato a questa figura storica, attraverso l’offerta di questo prodotto culturale di qualità. Un ciclo di appuntamenti dedicati all’eredità federiciana nella città, che offre lo spunto per ripercorrere la storia e valorizzarne il lascito architettonico rappresentato dal Mastio Federiciano».

Informazioni generali

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. È obbligatoria la prenotazione dei posti che può essere fatta secondo le seguenti modalità:

Online collegandosi al link :

www.eventbrite.com/e/biglietti-stupor-mundi-incontri-con-la-storia-165278128331?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

oppure su https://www.monseliceturismo.it/

Recandosi negli orari di apertura presso I.A.T. Monselice presso Palazzo della Loggetta

Sarà richiesto, come da norme sanitarie in vigore, l’esibizione di Green Pass Sarà disponibile dalle ore 20.15 alle ore 23.30 un servizio di navetta gratuito da e per Villa Duodo. Il servizio è riservato ai possessori di prenotazione.

Programma completo

Venerdì 27 agosto - ore 21.15

Micrologus

Concerto «Amor che nella mente mi ragiona»

Musiche di trovatori francesi e anonimi italiani all’epoca di Dante

A cura di Ensemble Micrologus

Il concerto su la musica all’epoca di Dante tra fine Duecento e inizio Trecento, porta a immergersi in un universo in cui questa arte si sta trasformando: dagli epigoni dell’Ars Antiqua ai primi passi dell’ Ars Nova. Un excursus tra le musiche dei più importanti trovatori del XIII secolo, che Dante cita, perché ben conosce, innalzandoli a suoi Maestri, confrontati con i nostrani, creatori della più antica produzione di canzoni e ballate. Nel programma anche la ricostruzione di una canzone su testo di Dante, Amor che nella mente mi ragiona.Il percorso musicale toccherà la musica dei trovatori di cui Dante stesso testimonia nel De Vulgari Eloquentia l’importanza ma anche Verona, Padova e la sua Università, dove fu redatto il Codice Rossi 215, con le prime ballate monodiche e i madrigali polifonici.

Goffredo Degli Esposti : flauto diritto e traverso, flauto doppio, cornamusa

Gabriele Russo : viola, ribeca, tromba medievale

Enea Sorini: canto, tamburelli, naccharoni

Federica Bocchini : canto

Matteo Nardella : piffero, cennamella

Giacomo Silvestri : cornamusa, cennamella

Sabato 28 agosto - ore 21.15

Da Dante a Federico II

Conferenza spettacolo con la partecipazione di

Prof. Marcello Ciccuto - Presidente Società Dantesca Italiana

Prof. Alberto D’Atanasio – Critico d’arte e docente di Estetica dei Linguaggi Visivi

Letture a cura di Roberta Barbiero

Dalle parole all’immagine. Un viaggio per conoscere e comprendere Dante e, attraverso di lui, scoprire una figura indelebile nella storia come Federico II, così indissolubilmente legato alla Città di Monselice. Un momento di conoscenza, scoperta e divulgazione per celebrare l’opera dantesca nell’anno del settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri.

Domenica 29 agosto - ore 21.15

David Riondino

«Nei dintorni di Dante» recital di e con David Riondino

Interventi musicali a cura di Duo Sconcerto

Dante non è né attuale né contemporaneo. E’ eterno. Sono passati settecento anni dalla morte del poeta eppure la Divina Commedia racconta ancora qualcosa di noi. La lingua di Dante è universale, continua ad essere compresa nei secoli, a offrire spunti, umori, a spiegarci i movimenti dell’anima. Questo il punto di partenza della serata che spazierà ‘’nei dintorni di Dante’’ grazie alla sensibilità attoriale di David Riondino e alle melodie di Andrea Candeli e Matteo Ferrari

Lunedì 30 agosto - ore 21.15

Tiranni o santi?

Presentazione e proiezione del docufilm «Terre di Tiranni o Santi?» prodotto da Terre

Ezzeline

Intervengono il regista Mauro Guidolin e la direttrice artistica Antonia Martinello

«Terre di Tiranni o Santi?» è un viaggio indietro nel tempo per rivalutare e riscoprire le opere e le gesta della famiglia Da Romano, che con Ezzelino ebbe in Monselice uno dei suoi centri di potere, cercando di rifuggire il triste marchio che questa dinastia da secoli porta addosso e offrendo un nuovo punto di vista attorno ad una delle figure più demonizzate dalla storia.

