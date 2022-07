Padova capitale europea della psicologia dello sport per 5 giorni

Da Avola a Zorzi, Padova capitale europea della psicologia dello sport. Dall'11 al 16 luglio 700 esperti da tutti i continenti ospiti nella città del Santo per la 16° Edizione del Congresso Fepsac 2022 – European Congress of Sport and Exercise Psychology, una 5 giorni che vedrà Padova protagonista di un convegno scientifico di portata internazionale, con partecipanti e relatori provenienti da 52 paesi dei 5 continenti.

Capitale

Padova Capitale Europea della Psicologia dello Sport, settecento partecipanti circa, cinque giornate di lavori congressuali e di eventi, un territorio pronto ad accogliere un importante evento internazionale. La European Federation of Sport Psychology (Fepsac) ha scelto Padova per il 16° Congresso Internazionale di Psicologia dello Sport, nel 2022, ottocentesimo anno dalla fondazione dell’Università degli Studi di Padova. L’organizzazione di un Evento di tale portata è stata possibile grazie alla sinergia tra l’Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell'esercizio (Aips), il Comune di Padova l’Università degli Studi di Padova, Symposia Srl di Roma in partnership con Padova Convention & visitors Bureau (consorzio Dmo). Con uno sforzo congiunto queste organizzazioni sono riuscite a portare per la prima volta questo importante Congresso in Italia, mettendo in campo un’impareggiabile proposta scientifica e un'offerta completa di location, servizi e professionalità. In particolare è stato decisivo l’impegno profuso dal Comune di Padova, del Sindaco, Sergio Giordani, con l’Assessore allo Sport, Diego Bonavina e dell’Università degli Studi di Padova, che hanno concesso sedi prestigiose in cui si svolgeranno i vari eventi scientifici e sociali.

Cerimonia

La cerimonia di apertura dell’Evento e i vari appuntamenti di spicco del calendario, vedranno la partecipazione tra interventi in presenza e da remoto, dei principali esponenti del mondo dello sport del panorama nazionale e internazionale, tra cui il Presidente del CONI Giovanni Malagò; il Presidente del Comitato Italiano ed Europeo Paralimpico, Luca Pancalli; l’ex pallavolista e commentatore televisivo, Andrea Zorzi; la schermitrice rumena vincitrice di tre medaglie olimpiche, Ana Maria Brânz? Popescu; lo schermidore italiano, atleta della nazionale italiana e campione olimpico, Giorgio Avola e l’Head Coach Benetton Rugby, Marco Bortolami. Il calendario della Conferenza aprirà le sue porte anche alla cittadinanza in due momenti che combineranno la cultura di settore con momenti divertenti di intrattenimento, ovvero la Tavola Rotonda degli Atleti, dalle 15:30 alle 16:30 di martedì 12 e lo Science Slam alle 18:00 di mercoledì 13 luglio.

Padova

La scelta di Padova come sede del congresso conferma il ruolo centrale dell’Italia nell’ambito della Psicologia dello Sport. Infatti, già nel 1965, a opera di Ferruccio Antonelli (fondatore e primo presidente dell’AIPS), proprio il nostro Paese ha dato i natali alla prima società internazionale di psicologia dello sport in occasione del congresso di Medicina dello Sport svoltosi a Roma. Padova e Roma, tra gli Atenei di riferimento per questa disciplina, sono anche le sedi che per prime nel 1971 hanno istituito un Corso di Laurea in Psicologia. La tradizione didattica e di ricerca della Psicologia padovana si è confermata negli anni e a oggi si colloca, tra gli atenei italiani, ai vertici secondo le principali agenzie di valutazione nazionali e internazionali e sarà proprio la Magnifica Rettrice, Daniela Mapelli, docente di psicologa, ad aprire il convegno durante la cerimonia inaugurale il lunedì assieme alle autorità amministrative locali.