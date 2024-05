"La ferita dell'abbandono" il 30 maggio 2024: «Sei mai stato lasciato? Hai paura della solitudine, del rifiuto o dell’abbandono? Ti sei mai sentito dipendente dal tuo partner così tanto da non riuscire a lasciarlo? Non riesci a riprendere in mano la tua vita e ad avere altre relazioni? Partecipa al nostro incontro per imparare a darti valore e a costruire relazioni in equilibrio. Capiremo insieme come superare il dolore di una separazione e come gestire la solitudine per ritornare ad amare».