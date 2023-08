Ferragosto tra i filari delle vigne Maeli

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/222072164148620/

La sera di Ferragosto, lunedì 14 agosto, vi portiamo nel cuore dei Colli Euganei, tra i vigneti di Maeli sul Monte Pirio, a Luvigliano di Torreglia, dove la bellezza della natura e del paesaggio fanno da sfondo alle tue sensazioni.

Ti daremo il benvenuto con il primo calice dei vini Maeli, che nascono proprio in questa oasi, da pratiche agronomiche ed enologiche rispettose della natura, abbinati da un cestino di prodotti artigianali.

Quello che ti aspetta è una serata magica. La bellezza del luogo, con un panorama mozzafiato sulla Laguna di Venezia, sui meravigliosi Euganei e sulla pianura, il vino, il buon cibo e la compagnia, saranno alcuni tra gli aspetti che caratterizzeranno questo momento. Il resto lo faranno la luna e le stelle, che ammireremo sdraiati in mezzo ai filari del nostro vigneto, sul telo che verrà consegnato al tuo arrivo

Ti spettiamo con noi al nostro pic-nic sotto le stelle la notte di Ferragosto!

Ecco il menù del cestino preparato dall'Agriturismo la Florida:

Focaccia artigianale ai pomodorini

Focaccia artigianale alle verdure dell'orto

Panino con parmigiana di zucchine

Torta salata spinaci e scamorza

Vasetto di pasta fredda al pesto di zucchine

Torta stellare

Vi chiediamo di segnalare nell' apposito form le eventuali intolleranze/allergie

In abbinata due calici di vini Maeli a scelta tra diverse etichette di Maeli, tra cui:

Dilì, Moscato Giallo Veneto IGT col fondo

Dilante, Vino Rosato da vecchie varietà autoctone col fondo

Fior D' Arancio, Colli Euganei DOCG Spumante

Costo

Costo: 35 euro /persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino e 2 calici di vino Maeli. Possibilità di avere menù baby al costo di 17 euro con panino con il prosciutto, pasta al pomodoro e torta.

Cauzione calici: 5 euro /persona

I tuoi amici a 4 zampe sono i benvenuti

Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona (aperto fino alle 23,30)

Indicazioni sulla location e come arrivare poi tra i vigneti

L’evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 21, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

ATTENZIONE: Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona.

Per arrivare in vigneto qui trovate le indicazioni precise da Google maps

Info e prenotazioni

Info web

