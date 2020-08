Ferragosto in agriturismo Caresà con la musica dei “The Fireplaces”

Sabato 15 agosto alle 20 si festeggia il Ferragosto in Agriturismo Caresà (via Ospitale 32B, Brugine) con la musica dei “The Fireplaces” che reinterpreteranno per voi brani di Elvis Presley, Beach Boys, Beatles, Creedence Clearwater, Johnny Cash, per arrivare infine al ‘Boss’ Bruce Sprigsteen, da sempre particolarmente amato dalla band.

>> Cosa si mangia?

Insalata di ortaggi di stagione con frutta fresca e semi oleosi; strudel salato con verdurine e scamorza; hummus di ceci e rapa rossa; spadellata di farro estiva, polpette croccanti di zucchine e menta con contorno di patate rustiche al forno; macedonia con gelato artigianale.

Menù bambini: pasta + frittatina soffice con patate al forno (8 euro)

>> Chi sono i The Fireplaces?

Loro si presentano così “Andrea (alias Caterino), e la sua trascinante ‘timidezza’, alla chitarra e alla washboard. Carlo, l'erede di Angus Young degli AC/DC, al mandolino. Davide, il figlio segreto di Edward mani di forbici, alla batteria. Oliviero, il Branduardi mancato, al pianoforte. Last but not the least, Ludovica, direttamente dalla fredda e selvaggia Kamčatka, al contrabbasso.

Ma per scoprire chi sono veramente non vi resta che venire ad ascoltarli! Vi aspettiamo!

Costo e prenotazioni

Prezzo della serata 20 euro (la quota comprende cibo, musica e coperto)

Per poter organizzare i tavoli secondo le normative attuali è richiesta la prenotazione, entro giovedì 13 agosto, al 338 4147030.

Info web

https://www.facebook.com/events/296591254943285/