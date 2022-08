Il ferragosto sui Colli Euganei è dedicato all'acqua

Torna sui Colli Euganei, domenica 14 e lunedì 15 agosto, l’atteso appuntamento con la Festa dell’Acqua del Parco Frassanelle. Il primo giorno la Festa inizia alle 10 fino alle 23 con il dj set di Max Minetto; il secondo giorno l’evento dura dal mattino al tramonto. Quest’anno la due giorni avrà una valenza speciale perché, oltre ai giochi per i bambini, ai laboratori didattici, alle visite guidate e alle attività di benessere per tutti (come i bagni di gong e i massaggi vibrazioni), sono previsti momenti di riflessione sull'acqua come “bene prezioso”. In particolare, lunedì 15 agosto alle 17 si terrà una conferenza sull’argomento a cura di Simone Bussi.

Ma anche i più piccoli saranno invitati a conoscere ed affrontare questo tema sia attraverso il gioco che attraverso il Teatro di Storie Kamishibai sui miti e le leggende d’acqua. Per loro - in collaborazione con l’Associazione Giocando Si Impara - sono in programma anche spettacoli di magia, truccabimbi, staffette, pittura, paracadute ludico, bolle di sapone giganti (si raccomanda il costume da bagno o un cambio) e molto altro.



Per aggiornamenti e dettagli sul programma:

Per prenotazioni: info@frassanelle.it