Ferragosto tra mostre e musei, tutti gli appuntamenti a Padova

A Padova sarà un Ferragosto all’insegna della cultura, con aperte le sedi del sistema museale civico (Cappella degli Scrovegni, Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, Loggia e Odeo Cornaro, Oratorio di San Michele, Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea presso lo Stabilimento Pedrocchi, Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca) e tre mostre visitabili anche sabato 15 e domenica 16 agosto.

La mostra Novecento al Museo. Dipinti e sculture tra le due guerre dalle collezioni civiche a Palazzo Zuckermann presenta una selezione di dipinti e sculture degli anni Venti e Trenta del Novecento conservati presso il Museo d’Arte Medioevale e Moderna di Padova e non ancora esposti in modo permanente. Si tratta di una testimonianza del ricco e variegato tessuto artistico veneto e del costante arricchimento delle civiche raccolte. Molti gli artisti attestati, da Giuliano Tommasi a Giovanni Dandolo, da Antonio Morato ad Antonio Fasan, da Fulvio Pendini a Tono Zancanaro, da Servilio Rizzato a Paolo Boldrin e a Luigi Strazzabosco. Orario 10-19, chiuso i lunedì non festivi; ingresso libero.

La Sicilia nel tratto di "Fiore", il pittore di Ortigia, mostra visibile dalle vetrine della Galleria Samonà lungo via Roma, presenta una ventina di opere di Roberto Sapienza, in arte “Fiore”, che raccontano questa splendida terra. Tele cariche di potenza cromatica ed espressiva, dove trionfa la sicilianità con protagonisti mare, barche, pesci, case assolate, elementi iconici della cultura popolare siciliana ed elementi mitici e fantastici, retaggio delle molteplici culture che in terra di Sicilia si sono sovrapposte ed intrecciate.

Sarà chiusa a Ferragosto, ma aperta domenica 16 agosto la personale di Stefano Reolon Incantocorpo, alla Galleria Civica Cavour. L’artista, un dotatissimo disegnatore che conosce e padroneggia magistralmente l’anatomia, racconta l’uomo contemporaneo con forme innovative che si nutrono della tradizione classica (orario: giovedì e venerdì: 16-19; sabato e domenica 10 - 12 /16 -19; ingresso libero).

Ingressi contingentati e nel rispetto delle direttive ministeriali anti Covid-19.

Le visite alle collezioni dei Musei Civici si svolgono ad orari regolamentati: al Museo Archeologico ai minuti 00 di ogni ora; alla Pinacoteca ai minuti 30 di ogni ora; a Palazzo Zuckermann ai minuti 30 di ogni ora. La durata della visita è di 30 minuti.

Sedi museali aperte il 15 agosto e il 16 agosto

Museo Eremitani

Museo D'Arte Medievale e Moderna, Museo Archeologico

piazza Eremitani 8 tel. +39 049 8204551 - 9-19

intero euro 10, ridotto euro 8. il biglietto comprende l'ingresso a Palazzo Zuckermann

Chiuso lunedì non festivi

Palazzo Zuckermann

Museo d'Arte Arti Applicate e Decorative, Museo Bottacin

corso Garibaldi 33 tel. +39 049 8205664- 10-19

Chiuso lunedì non festivi.

mostra Novecento al Museo. Dipinti e sculture tra le due guerre dalle collezioni civiche; ingresso libero

Cappella degli Scrovegni

piazza Eremitani 8 tel. +39 049 8204551

9-19 (ultimo ingresso ore 18,40), intero euro 14, ridotto euro 10. Prenotazione obbligatoria tel. 049 2010020, www.cappelladegliscrovegni.it

Palazzo della Ragione

piazza delle Erbe tel. +39 049 8205006

9-19. Intero euro 7, ridotto euro 5

Chiuso lunedì non festivi.

Stabilimento Pedrocchi

Piano Nobile. Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea

piazzetta Cappellato Pedrocchi tel. +39 049 8781231

9:30-12:30/15:30-18. Intero euro 4, ridotto euro 3

Chiuso lunedì non festivi.

Oratorio di San Michele

piazzetta San Michele tel. 049 660836

mart-ven 10–13; sab, dom e festivi 16-19. Intero euro 3, ridotto euro 2,50

Chiuso lunedì non festivi.

Loggia e Odeo Cornaro

via Cesarotti 37. Associazione La Torlonga tel. 335 1428861

mart-dom 10-13, sab e dom anche 16-19 visite ogni 30 minuti: alle 00:00/00:30

intero euro 4, ridotto euro 3

Chiuso lunedì non festivi.

Casa del Petrarca

via Valleselle 4 Arquà Petrarca tel. +39 0429 718294

9-12:30/15-1. Intero euro 5, ridotto euro 3

Chiuso lunedì non festivi.

Sedi espositive aperte il 15 agosto e il 16 agosto

Galleria Samonà - via Roma 57

La Sicilia nel tratto di "Fiore", il pittore di Ortigia

visibile dall'esterno della Galleria grazie ad un'apposita illuminazione

Galleria Cavour - piazza Cavour

incantocorpo, personale di Stefano Reolon

orario: giovedì e venerdì: 16-19; sabato e domenica 10 - 12 /16 -19 (chiuso il 15 agosto); ingresso libero

[Foto articolo 900 al Museo - Giuliano Tommasi, piazza delle Erbe]