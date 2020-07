"La Notte Magica" il Ferragosto 2020 a Padova: due giorni dj set nei luoghi simbolo della città

Quest’anno il Ferragosto a Padova viene festeggiato, senza i tradizionali fuochi in Prato della Valle, con la musica e l’intrattenimento di Radio Company in sette luoghi simbolo della città: piazza Garibaldi, piazza dei Signori, piazza Duomo, piazza dei Frutti, piazza Cavour, piazza delle Erbe e via Roma.

“La Notte Magica”, nona tappa del tour radiofonico #Noicisiamo del Gruppo Sphera Holding, è una festa di mezza estate organizzata dal Comune di Padova nel rispetto delle misure legate all’emergenza sanitaria.

Programma

Venerdì 14 agosto

Piazza Garibaldi

dalle ore 22 alle 00

Studio mobile con la musica in diretta di Radio Wow



Sabato 15 agosto

Piazza Garibaldi

dalle ore 10 alle 12

Studio mobile con la musica in diretta di Radio Padova

Studio mobile con la musica in diretta di Radio Padova dalle ore 22 all’1

Studio mobile con la musica in diretta del “Nottificio” di Radio Company

Piazza dei Signori, piazza Duomo, piazza dei Frutti, piazza Cavour, piazza delle Erbe e via Roma

dalle ore 21 alle 24

Postazioni dj set con la musica di Radio Company e Radio Padova

Per informazioni

Numero verde di Radio Company 800 066 322

sito www.radiocompany.com

Dettagli

Senza i consueti fuochi d'artificio in Prato della Valle il Ferragosto sarà diverso dal solito. In tutti i sensi: il Comune di Padova si affida allo storico partner Radio Company per “La Notte Magica”, la festa di mezza estate ideata e organizzata nel rispetto delle misure legate all’emergenza sanitaria.

"La Notte Magica"

Nell’ambito del progetto #NOICISIAMO (due giornate, il 14 e 15 agosto dedicate al rilancio della Città) per l’edizione del Ferragosto 2020 verranno organizzati dj set nei luoghi simbolo della città: piazza Garibaldi, piazza dei Signori, piazza Duomo, piazza della Frutta, piazza Cavour, piazza delle Erbe e via Roma con tanta musica, in sicurezza, per tutti. Intrattenimenti musicali diffusi e giochi di luci proiettati dalle postazioni dj creeranno infatti un'atmosfera unica e suggestiva evitando fenomeni di assembramento.

Commenta l'assessore agli eventi, alle attività produttive e al commercio Antonio Bressa: «Un po’ più lontani ma comunque uniti nel salutare la sera di mezza estate con una festa lunga due giorni diffusa nel cuore della città. Nuove location, da Piazza Garibaldi alle altre piazze del centro storico insieme alla centralissima via Roma, faranno da cornice al nuovo palinsesto del Ferragosto 2020. Non potranno esserci i fuochi ma comunque sarà festa, per tutti, e in sicurezza. L'emergenza Covid ha dettato nuove linee guida per gli eventi e noi le rispettiamo per tutelare la salute dei cittadini e delle tante persone che anche quest’anno, come ogni anno, raggiungeranno Padova per vivere tra musica ed eventi emozioni sotto le stelle. Come già annunciato nei giorni scorsi la festa assume quindi un assetto diverso rispetto al tradizionale raduno in Prato, ma d'altronde non poteva esserci scelta diversa da parte dell'Amministrazione per evitare assembramenti e salvaguardare il bene di tutti. Sarà sempre con noi, invece, Radio Company con la sua Notte Magica e, non solo, per avvolgere con suoni e musica non una, ma due serate tutte da scoprire. Chiudo con un grazie agli organizzatori e a tutti coloro che contribuiranno a realizzare al meglio un evento inedito che sono certo saprà stupire e coinvolgere chi sarà in città».

Radio Company

Aggiunge Mattia Comin, editore del Gruppo Sphera Holding: «In questi anni abbiamo fatto ballare, divertire e emozionare migliaia di persone attraverso la musica e i live, dei più grandi artisti nazionali e internazionali, in enormi palcoscenici, costruiti e pensati ad hoc per ogni località dove eravamo presenti. In qualsiasi posto dove siamo andati abbiamo sempre ricevuto il calore e l’affetto della comunità, delle pro loco e delle amministrazioni comunali, che hanno sempre svolto un ruolo fondamentale per la realizzazione degli eventi, regalando ai propri cittadini e ai nostri ascoltatori, grandi momenti di svago e di divertimento. Oggi viste le misure restrittive in atto e l’impossibilità di realizzare concerti live, il progetto #NOICISIAMO vuole cercare di restituire alle amministrazioni e alle città un minimo di quel tanto che ci è stato dato in questi anni. Ecco perché trasferiamo quasi ogni fine settimana dall’inizio dell’estate lo studio radiofonico, nostro quotidiano luogo di lavoro, direttamente nelle città, per dare concretamente un segno di vicinanza ai paesi e ai luoghi che hanno qualche difficoltà nel ripartire dopo il brutto periodo passato. E lo vogliamo fare soprattutto a Padova che è la nostra città, dove pulsa il cuore delle nostre radio». “La notte Magica” è un evento promosso dall’assessorato agli Eventi del Comune di Padova e realizzato in collaborazione con Contatto Show Events srl.