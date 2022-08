Ferragosto soul green party alle terme di Relilax a Montegrotto

Prezzo non disponibile

Ferragosto Soul Green Party: la festa dell’estate firmata Relilax è un’occasione speciale per rilassarsi e divertirsi nella cornice esclusiva del grande parco termale a Montegrotto Terme.

Con il pacchetto Full day oggi in promozione, la giornata inizia con bagni di sole e di benessere tra spa e piscine, prosegue con il pranzo al bistrot e culmina nel party più atteso dell’estate!

Ecco il programma completo di lunedì 15 agosto:

Dalle 10 alle 18.30: relax tra SPA e piscine

Una giornata intera in cui fare il percorso benessere del nostro grande centro termale, prendere il sole nella battigia della piscina “ Le Palme” , rilassarti nei lettini del grande giardino.

Lunch al Bistrot

Una pausa di gusto e leggerezza nel fresco Bistrot Relilax.

Dalle 19.30: Soul Green Party

Si parte con l’aperitivo-degustazione dell’azienda agricola “ Sengiari” con finger food di mare e di terra, per proseguire poi con la cena a buffet e show cooking. Per tutta la serata ci sarà la musica internazionale della Serband e DJ set. Le bevande a cena non sono comprese nel prezzo!

Vuoi festeggiare Ferragosto con il Day SPA + pranzo + Party?

FULL DAY: Day spa, lunch al bistrot & Soul Green Party con aperitivo e cena (bevande escluse)

a 170 euro a persona anziché 200 euro

Desideri solo il Day SPA + Party?

Day SPA & Soul Green Party con aperitivo e cena

a 130 euro a persona

Ti va di trascorrere la giornata tra spa e piscine pranzando al Bistrot?

Day Spa Ferragosto con lunch

a 100 euro a persona

Info

TERME DI RELILAX

BOUTIQUE HOTEL E SPA

Piazza Roma, 19 - 35036 - Montegrotto Terme (PD)

Tel. +39 049 8911755 | Fax. +39 049 8911678

Email. info@relilax.com

