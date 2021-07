Festa dell'acqua, un Ferragosto lungo 48 ore al parco Frassanelle

Anche quest’anno torna a Parco Frassanelle la tanto attesa Festa dell'Acqua! ???

? Ecco una piccola anticipazione dei giochi e delle attività che allieteranno grandi e piccini il fine settimana di Ferragosto ?

Nel corso delle tre giornate troverete

? laboratori

?‍?? giochi d’acqua

?‍?? spettacoli di danza e magia

? musica live

?????

punti ristoro per tutti i gusti

...e molto altro ancora

? Ammessi i cani al guinzaglio sia nell'area fattoria che nel parco.

? Non ammessi nelle grotte e in villa.

? Biglietti:

parco adulti euro 6

parco bambini dai 4 anni ai 12 anni euro 3

parco + grotte adulti euro 11

parco + grotte bambini dai 4 ai 12 anni euro 5,50

parco + grotte + visita alla villa adulti euro 13

parco + grotte + visita alla villa dai 4 ai 12 anni euro 6,50

Disabili con certificazione o accompagnatore disabili non autosufficienti: stesso prezzo bambini

? Parcheggio euro 2

? Per informazioni e curiosità scrivete a info@frassanelle.it o telefonate a 335 1274151

https://www.facebook.com/events/1625030277702948/

https://it.frassanelle.com/

