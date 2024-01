"Ferrari" in lingua originale sottotitolata al Cinema Teatro Don Bosco

"Ferrari" di Michael Mann, con Adam Driver e Penelope Cruz, sarà proiettato in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, giovedì 25 gennaio alle 21 al Cinema Teatro Don Bosco. L'ingresso per tutti gli studenti e gli universitari è a 4,50 euro.

Biglietti:

Intero: 5,50 euro

Ridotto (studenti, over 65): 4,50 euro

Web: cgsdonbosco.it

Ingresso con tessera annuale dell'associazione CGS Don Bosco - APS. La tessera ha validità per l’intero anno solare ed è possibile lasciare un’offerta libera.