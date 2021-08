Al Parco Frassanelle c' è la "Festa dell'acqua", un Ferragosto lungo tre giorni

Torna la Festa dell'Acqua al Parco Frassanelle. Il 13, 14, 15 Agosto tre giornate da trascorrere in famiglia, o tra amici, con divertenti giochi d'acqua (ci si bagna per davvero), bolle di sapone, ma anche caccia al tesoro, laboratori artistici (provate a realizzare le vostre magliette con il Tie Dye), danza, magia, visite alle grotte e tante iniziative all'aria aperta dedicate a grandi e piccoli. Da non dimenticare la possibilità di fare il classico pic-nic nel parco.

La festa inizierà alle 18 del venerdì per poi continuare dalle 10 del mattino e concludersi ogni sera a mezzanotte tra musica, food e drink: un ferragosto lungo tre giorni con tantissimi appuntamenti nei 65 ettari del Parco Frassanelle. Per chi fosse in cerca di una esperienza unica ci sono i bagni di gong sotto le stelle (solo il sabato) ed altre esperienze sciamaniche (sabato e domenica). Domenica sera invece tutti con il naso all’insù con conosciamo le stelle: a cura degli astronomi del planetario di Padova dalle 21.30.

Venerdì e sabato musica dal vivo. E per chi volesse pranzare o cenare a disposizione ogni giorno vari punti food con i piatti agricoli dell' Azienda Agricola Valle Madonnina, le birre artigianali, le pizze, il pesce fritto ed altre delizie. Solo per questa tre giorni l’antico passaggio sotterraneo che collega le grotte alla villa sarà percorribile.

Informazioni e contatti

L'ingresso al Parco é a pagamento secondo le normative Covid19 in vigore. Per info e prenotazioni info@frassanelle.it o 331 4249860.

Biglietti:

Parco + grotte + villa adulti: 11 euro

Parco + grotte + villa bambini dai 4 ai 12 anni: 5,50 euro

Parco adulti: 6 euro

Parco bambini dai 4 anni ai 12 anni: 3 euro

Disabili con certificazione gratuito. Villa e Grotte non accessibili a chi ha disabilità motoria.

Accompagnatore disabili non autosufficienti: stesso prezzo bambini.

Parcheggio: 3 euro

Si consiglia di portare abiti di ricambio per i giochi d’acqua. Inoltre per i giochi d’acqua e le bolle di sapone consigliamo di portare una bacinella e una spugna.

Per il programma diurno dettagliato vai qui: https://it.frassanelle.com/festa-dellacqua-2/

Per il programma della sera dettagliato vai qui: https://it.frassanelle.com/notti-di-ferragosto/

Ammessi i cani al guinzaglio sia nell'area fattoria che nel parco. Non ammessi nelle grotte e in villa.

