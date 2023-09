Festa di Santa Tecla 2023

Torna anche quest’anno, in veste ingrandita, la festa patronale di Santa Tecla, con ben 14 giorni di eventi e iniziative che ripercorrono la memoria della patrona attraverso momenti di scambio comunitario, occasioni di preghiera e proposte di scoperta della storia atestina.

«Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, continua la fattiva collaborazione con la Parrocchia di Santa Tecla per la realizzazione della festa patronale di Santa Tecla, quest’anno ancor più ricca di incontri e iniziative. - commenta il Sindaco Matteo Pajola. - La Festa di Santa Tecla rappresenta non solo un momento in cui la comunità celebra il suo patrimonio storico e artistico, ma anche un’occasione per stringersi attorno alla figura storica e religiosa della Santa, ritrovandosi in occasioni di scambio e arricchimento culturale.»

«Nel programma della Festa di Santa Tecla è stato inserito, dal 25 al 27 settembre, il “Progetto Solidaria - Cantieri di Comunità”. - spiega il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Mandoliti. - Si tratta di una serie di appuntamenti dal programma nutrito che prevede la promozione della cultura della solidarietà, operata dalle associazioni di volontariato del territorio e dei numerosi volontari che contribuiscono a costruire comunità».

«Si discuterà di Amministrazione Condivisa e di Co-Progettazione, strumento di innovazione per le politiche sociali e culturali delle nostre comunità tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore. - aggiunge l’Assessore all’Associazionismo Erika Bertazzo. - Si parlerà inoltre del tema degli anziani con particolare riferimento agli strumenti tecnologici, alla realtà in dimensione pastorale e alla fragilità.»

«Quest’anno la Festa ha avuto la collaborazione di tante altre realtà della Città di Este, che hanno risposto positivamente all’invito di creare una serie di eventi intorno alla Santa Patrona – dichiara Don Franco Rimano, Parroco del Duomo di Santa Tecla. - Questa positiva risposta ci aiuta a riscoprire il senso dei patroni delle nostre città come figure intorno alle quali creare unità, collaborazione e dialogo.»

Si inizia sabato 16 settembre, con il ritorno del Premio “Studente Eccellente 2023”, dedicato a valorizzare i neo-diplomati che hanno ottenuto le migliori valutazioni agli esami di maturità di quest’anno. L’evento si terrà presso il Teatro Farinelli alle ore 9.30.

Domenica 17 settembre, un evento ludico-motorio per sportivi e non: l’Associazione G.M. Corri Este organizzerà la “1°Marcia di Santa Tecla”, con partenza dal Patronato Redentore alle ore 9.30.

Si prosegue, mercoledì 20 settembre alle ore 18 in Sala Consiliare, con il Premio “Magnifica Comunità di Este”, conferito dall'Amministrazione Comunale a cittadini atestini, individuati dalla apposita Commissione sulla base delle segnalazioni ricevute da parte di associazioni, enti e singoli cittadini.

Tre appuntamenti per la giornata di venerdì 22 settembre: alle ore 15.30, presso il Duomo di Santa Tecla, è in programma un’attività per i ragazzi dedicata alla Santa Patrona “Santa Tecla”, a cura dei catechisti delle parrocchie di Este. Seguirà, alle ore 18.00, la presentazione del romanzo “Quel che ci tiene vivi” di Mariapia Veladiano (ed. Guanda 2023) presso la Biblioteca Civica Contessa Ada Dolfin Boldù.

Alle ore 21, la serata si concluderà presso la Sala San Valentino del Duomo, con il confronto al femminile “Il coraggio delle donne” insieme alla scrittrice Mariapia Veladiano, alla teologa e insegnante IRC Alessandra Buccolieri e al teologo e scrittore Andrea Ponso.

Sabato 23 settembre, Festa di Santa Tecla, verranno celebrate le Sante Messe in memoria della Santa alle ore 9, alle ore 17 e alle ore 19 presso il Duomo. Alle ore 11 si svolgerà la visita guidata a cura di Fondazione IREA presso l’Oratorio di San Valentino; alle ore 15.30 si terrà la visita guidata del Duomo di Santa Tecla. Alle ore 17.30, l’Associazione “Scauteste” propone l’evento “Sul buon uso del passato” presso il Parco di Villa Benvenuti. Il Museo Nazionale Atestino sarà aperto straordinariamente dalle 19.30 alle 23.30 per visite guidate all’area archeologica sotterranea, con biglietto speciale ad 1 euro.

Presso il Duomo di Santa Tecla, alle ore 21, si terrà il concerto di Orchestra da Camera “Concerto Musico” con musiche di Antonio Vivaldi.

Domenica 24 settembre, proseguiranno le celebrazioni alla Santa Patrona presso il Duomo, alle ore 8, alle ore 9, alle 18 e alle 19.30. Alle 11 si terrà la Celebrazione solenne presieduta dal Vescovo Mons. Paul Tighe, Segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano.

Si proseguirà alle ore 15.30 con la visita guidata al Duomo, a cura di Fondazione IREA. Alle 16, presso il Patronato Redentore, si terrà il Torneo di Basket e Baskin a cura della Polisportiva Redentore. Chiuderà la giornata il Concerto in onore di Santa Tecla, alle ore 21 presso il Duomo, a cura delle corali parrocchiali della Città di Este, con la Banda Comunale di Lozzo Atestino “Orchestre d’Harmonie”.

La festa proseguirà con Solidaria, il Festival del Volontariato e della Solidarietà, in programma nei giorni 25, 26 e 27 settembre presso il Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni, alle 20.30.

Giovedì 28 settembre, alle 21, Don Bruno Cogo presenterà la scultura “Il Trionfo dell’Eucaristia” di Antonio Corradini, presso la cappella dell’Eucaristia del Duomo di Este.

Conclusione della rassegna con un appuntamento a teatro, venerdì 29 settembre alle ore 21 presso il Filodrammatici, con “Antologia del Teatro Veneto: da Ruzzante al Novecento” a cura della Compagnia Teatro Veneto “Città di Este”.

