L'aperipizza latino alla Pizzeria Al punto giusto

Visto la notevole affluenza per la serata pilota di Aperipizza Latino del 10 settembre, nuovo appuntamento domenica 17 settembre con la Lady presso il plateatico estivo della Pizzeria Al punto giusto situtato nella bellissima cornice di Piazza Carmignoto nei pressi della freschissima fontana colorata.

Ampio spazio per ballare nel plateatico. A partire dalle ore 21 fino alle ore 23 salsa, baciata, Son, Timba, Vintage, Clasica, Kizomba, Merengue y Mucho Màs. Approfittiamo delle ultime belle serate per ballare all'aperto al chiar di luna. "La Mejor Musica Latina que Calienta tu Corazòn" Ospiti: Alma Libre e Salsa por Amor. Possibilità di aperitivo, pizza, animazione, spettacolo, musica latina, ballo e tanto divertimento. Gradita prenotazione tavoli per la cena.