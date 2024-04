Torna nella sua 41esima edizione la festa dell'asparago di Tribano.

Nel menu ufficiale non mancherano il risotto e pasticcio di asparagi, asparagi e uova, asparagi gratinati, frittura di asparagi e molto altro... tantissimi piatti a base di asparagi, ma non solo, perché a deliziare il vostro palato ci sono anche il musso in tocio, frittura di pesce, baccalà, polletto e grigliata ae bronse….

Vieni a trovarci presso il nostro Stand Gastronomico in Area Feste a Tribano il

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio;

sabato 11 e domenica 12 maggio;

sabato 18 e domenica 19 maggio.

Tutte le sere dalle ore 19 menu “alla carta”, le prenotazioni sono ammesse solo per tavoli con più di 8 persone

A pranzo domenica 5 e domenica 12 maggio dalle 12.30 il menu è fisso, la prenotazione è obbligatoria.

Per info

Davide 347 8910315

Mirco 348 2236196

Info web

https://www.facebook.com/proloco.tribano/

