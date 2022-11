Festa d'autunno in cantina Vigna Roda il 20 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle 18. Una giornata. come da tradizione, all'insegna della festa, la voglia di condividere un momento felice e assaggiare i tanti vini della cantina assieme ai piatti tradizionali veneti!

I vini della cantina

Musiche di My Soul 5et

Caldarroste

Dolci tradizionali

Affettati e prodotti tipici della cucina veneta

Evento all'aperto , immersi in uno splendido paesaggio autunnale tra vigne e Colli Euganei.

Kit degustazione: 15 euro, comprensivo di:

tasca porta calice

calice

4 ticket per l'assaggio dei vini

Ogni ticket vale 3 euro, acquistabili separatamente nella quantità desiderata.

In Cantina Vigna Ròda, Via Monte Versa, 1569, Vo (PD ). Essendo un evento all'aperto, in caso di brutto tempo sarà annullato.

Info web

https://www.facebook.com/events/687685115901757

https://www.facebook.com/vignaroda