Festa d'autunno a Valle San Giorgio di Baone

Torna la Festa d’Autunno a Valle San Giorgio sui Colli Euganei, Baone dal 21 al 23 ottobre 2022. La Parrocchia di Valle San Giorgio e La Corte Medioevale APS vi aspettano con il tradizionale stand gastronomico a base di cinghiale e non solo.

Le mani esperte delle cuoche e dei cuochi di Valle San Giorgio tornano a proporre i piatti della tradizione come fettuccine al cinghiale, al pomodoro, ai porcini, minestrone con crostini di pane, spezzatino e salsicce di cinghiale, salame di cinghiale, petti di pollo grigliati, sopressa, Schissotto cotto nel forno a legna, “fugassa” e dolci caserecci, il tutto accompagnato dal vino dei Colli Euganei, nell’ambiente riscaldato dello stand gastronomico.

Oltre a degustare le specialità locali, si può partecipare agli eventi proposti quali l’escursione guidata Passeggiata naturalistica tra i sentieri del Gemola, di domenica 23 con partenza dal piazzale della Chiesa di Valle San Giorgio alle ore 9.15, mentre per l’intera giornata di domenica 23 è inoltre possibile anche partecipare ai Giochi di una volta per grandi e piccini dalle ore 11 presso il campetto adiacente lo stand.

Lo stand gastronomico sarà aperto ogni sera dalle ore 19 ma domenica anche a pranzo dalle ore 12, si consiglia la prenotazione. È possibile prenotare su Whatsapp al 347 7633311 oppure per email prenotazioni@lacortemedioevale.it, indicando nome, cognome, telefono, numero di partecipanti e orario di arrivo. Si precisa che il tavolo verrà riservato per 15 minuti dopo l’orario indicato in fase di prenotazione. Successivamente non verrà garantita la disponibilità.

A tutela della salute e della tranquillità di tutti, l’evento si terrà nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid.