Festa del baccalà a Rochi di Villafranca

Dal 22 al 31 ottobre, torna con la dodicesima edizione la festa del baccalà a Ronchi di Villafranca Padovana, organizzata al Patronato San Giacomo.

Giorni

Orario apertura:

Venerdì e sabato: ore 19;? domenica: ore 12 e 18.30.

Asporto: venerdì e sabato: ore 18.30 - 21.30;? domenica: ore 11.30 - 13.30 e 18 -21..

Scarica il depliant della festa del baccalà

Green pass

Attenzione: ricordiamo che la normativa vigente prescrive l’obbligo del green pass o tampone delle 48 ore, per accedere all’intera area della Festa

Prenotazione

Vengono assegnati i tavoli a coloro che hanno prenotato al numero 3920788809 fino ad esaurimento

per chi non ha prenotato sarà possibile pranzare al liberarsi dei posti tavolo

Visto il numero ridotto di posti disponibili si è optato per due fine settimana.

Scegliere già il menu

?Con il pre ordine con messaggio WhatsApp scaricando il QR o collegarsi a: https://acuolina.com/it/stand-gastronomico-ronchi

È possibile scegliersi già il menu e presentarsi in cassa comunicando il numero d’ordine o farlo ricercare per nome che si è indicato.

È sempre possibile in cassa modificare le scelte, aggiungere o togliere prodotti senza alcun problema.

Asporto

Come sempre sarà attivo l’asporto ordinabile online scaricando il QR o collegandosi a: https://acuolina.com/it/stand-gastronomico-ronchi come normale prenotazione o direttamente in cassa e presentarsi poi alla zona asporto che sarà indicata.

Contatti

N.B. con prenotazione tavoli: tel. e WhatsApp 3920788809

Servizio asporto tel. e WhatsApp 3920788809

?Info web

https://festadelbaccala.weebly.com/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...