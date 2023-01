Festa della Befana 2023 a Battaglia Terme

Prezzo non disponibile

L'Epifania a Battaglia Terme, il 6 gennaio, tutte le feste si porta via con una giornata dedicata ai bambini e alla tradizione.

Alle ore 15 in Piazza Aldo Moro spettacolo "Zitto, Zitto", one man show comico circense di e con Claudio Cremonesi. Durante il pomeriggio dono della Biblioteca per tutti i bambini e le bambine vestiti/e da Befana e calzette con i dolci.

Alle ore 17 in zona Cavana, Passeggiata degli Obizzi, FALO' SULL'ACQUA di buon auspicio per l'anno nuovo, a cura del Circolo Remiero El Bisato, con la partecipazione della Compagnia Arcieri Carraresi. In collaborazione con il Gruppo Presepisti di Battaglia Terme ed il Museo della Navigazione Fluviale.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 8 gennaio 2023

Info web

https://www.comune.battaglia-terme.pd.it/c028011/po/mostra_news.php?id=976&area=H

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/495753999205647

Foto articolo da https://www.comune.battaglia-terme.pd.it/c028011/po/mostra_news.php?id=976&area=H