La festa della Befana - in linea con gli obiettivi della normativa vigente per il miglioramento della qualità dell'aria - quest'anno evolve in un grande spettacolo dedicato a famiglie, bambine e bambini, pienamente rispettoso dell'ambiente.

Una gigantesca marionetta a forma di Befana animerà Prato della Valle, in un contesto magico e suggestivo, con esibizioni sul palco, la presenza di acrobati, tanta musica e intrattenimento.

I bambini sono invitati a portare un ritaglio di stoffa per completare una grande sciarpa da mettere al collo della Befana, infreddolita dalle temperature rigide della stagione.

Il tutto, si realizza con l'intervento straordinario dei Vigili del Fuoco del Comando di Padova che supportano questa impresa con i loro mezzi operativi.

Chiude l'evento un incredibile spettacolo di fuoco e percussioni per intrattenere tutte e tutti i presenti, e vi sarà la contestuale distribuzione gratuita delle calzette di dolciumi per i più piccoli. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Padova. Scopri il volantino "Arriva la Befana" 2023 Programma dalle ore 15

Animazione sul palco, Befane sui trampoli e in bicicletta, musica, divertimento e distribuzione delle calzette omaggio

Animazione sul palco, Befane sui trampoli e in bicicletta, musica, divertimento e distribuzione delle calzette omaggio ore 15.45

Intervento speciale dei Vigili del Fuoco del Comando di Padova

Intervento speciale dei Vigili del Fuoco del Comando di Padova ore 16

Spettacolo di percussioni e giocoleria col fuoco di Rulas Quetzal La Befana marionetta di 6 metri è una creazione originale di Teatro invisibile, progettata e realizzata da Giorgio Gabrielli e Sara Celeghin in collaborazione con Giovanna Bacco e Samuel Silvestrin.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/arriva-la-befana-2023