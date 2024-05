Festa dei Bisi di Baone 2024

Dal 17 al 21 maggio la piazza di Baone si trasforma nell’Isola del Gusto dove poter gustare le perle verdi dei Colli Euganei. Grazie alla ristorazione diffusa con i ristoranti e le associazioni locali, sarà possibile assaporare i piatti della tradizione, specialità culinarie e nuove proposte per scoprire tutto il gusto dei Bisi di Baone.

Non più uno stand gastronomico o un unico punto di ristorazione, ma tanti ristoranti, agriturismo e associazioni che in punti diversi presentano le loro prelibatezze con i Bisi di Baone.

Un programma ricco di eventi: Isola del Gusto, Enoteca dei Colli Euganei, mercatino artigianale e dei prodotti locali, musica, specialità culinarie, intrattenimento per i più piccoli, escursioni alla scoperta del territorio e tante novità per scoprire le perle verdi euganee.

Tutte le info e il programma completo https://www.festadeibisi.it/programma/

Menu 2024

COME FUNZIONA?

Acquista i coupon nelle casse Ritira le bevande al BAR Ritira quando vuoi le pietanze presso i vari ristoratori Accomodati nei tavoli della piazza Aiutaci a tenere pulito Baone gettando i rifiuti negli appositi cestini.

Michele Littamè – Sant’Urbano (PD) [Casetta 1]

Gnocchi con Bisi e ragù d’oca euro 8

Ocaburger con i Bisi euro 10

“Oca in onto”* con Bisi *presidio Slow Food euro 15

Serafino Enotrattoria – Torreglia (PD) [2]

Seppie in umido e Bisi euro 12

Salumificio Giovanni Fontana – Este (PD) [3]

Peas hot dog con maionese ai bisi (wurstel ai Bisi) euro 8

Prosciutto crudo Veneto Dop e coppa stagionata euro 8

Filetto della Timpa con focaccina e crema di Bisi euro 8

L’Angolo della Pizza – Baone (PD) [4]

Pizza in pala gourmet a scelta euro 8 Crema di Bisi, prosciutto cotto e panna Crema di Bisi, pancetta e panna Diavola Margherita

Panino gourmet con mortadella crema di pistacchio e burrata euro 8

Ostaria Nova – Este (PD) [5]

Polpette di carne al sugo coi Bisi euro 8

Cicchetti coi Bisi euro 5

Caseificio Morandi – Anguillara (PD) [6]

Fonduta ai tre latti con pane croccante e salsa di Bisi euro 8

Tagliere di formaggi dai Colli all’Adige con confettura di Bisi euro 12

Circolo S.Gaetano Calaone – Baone (PD) [7]

”Lasagne” (fettuccine) coi Bisi di Calaone e pomodoro euro 8

Pro Loco Baone – Baone (PD) [8]

Risi&Bisi (Risotto coi Bisi) euro 8

Spezzatino di manzo con Bisi e polenta euro 10

Piatto di Bisi di Baone euro 5

Patatine fritte euro 3

Pane (1 pezzo) euro 0,50

Pro Loco Baone – Baone (PD) [9]

Dolci e dessert (al BAR) euro 4

La Torta coi Bisi di Baone (al BAR) euro 4

Acqua, bibite, birra e vini alla spina

Circolo ANSPI San Lorenzo – Baone [10]

Gelati

DA BERE AL BAR [9]

Acqua 1lt euro 2 – 500ml euro 1,50

1lt – 500ml VINI dell’Azienda vitivinicola ALLA CAMPAGNOLA di Zovon di Vò:

dell’Azienda vitivinicola ALLA CAMPAGNOLA di Zovon di Vò: Vino bianco frizzante dei Colli Euganei 1lt euro 6 – 500ml euro 3,50 – bicchiere euro 1,50

1lt – 500ml – bicchiere Vino Rosato frizzante dei Colli Euganei 1lt euro 6 – 500ml euro 3,50 – bicchiere euro 1,50

1lt – 500ml – bicchiere Vino Pinot bianco Veneto IGT dei Colli Euganei 1lt euro 6 – 500ml euro 3,50 – bicchiere euro 1,50

1lt – 500ml – bicchiere Vino Cabernet veneto IGT Rosso dei Colli Euganei 1lt euro 6 – 500ml euro 3,50 – bicchiere euro 1,50

1lt – 500ml – bicchiere Birra Peroni media euro 4 – piccola euro 2,50

media – piccola Coca-Cola, Fanta, The in lattina euro 2,50

PRESSO L'ENOTECA DEI COLLI EUGANEI [11]

Calice di vino euro 3

euro 3 Calice di vino TOP euro 5

euro 5 bottiglie intere secondo listino

PRESSO LA BIRROTECA [12]

Atheste Hell (Bionda Lager) Birrificio Estense media euro 5 – piccola euro 3

(Bionda Lager) Birrificio Estense media – piccola Calle San Miguel (Bionda American Pale Ale) Birrificio Estense media euro 5 – piccola euro 3

(Bionda American Pale Ale) Birrificio Estense media – piccola Munich B.E. (lager Rossa) Birrificio Estense media euro 5 – piccola euro 3

Tutti i prodotti vengono forniti dai ristoratori e dal bar in modalità self-service .

. È necessario pagare alla cassa e usare lo scontrino per ritirare prima le bevande al bar e poi i coupon per ritirare i piatti presso i singoli ristoratori.

e usare lo scontrino per al bar presso i singoli ristoratori. Non si paga coperto. Non è possibile prenotare.

I piatti possono essere preparati per l’ asporto , previa richiesta al singolo ristoratore.

, previa richiesta al singolo ristoratore. La lista degli ingredienti e allergeni è disponibile presso i singoli punti di ristorazione.

è disponibile presso i singoli punti di ristorazione. Il pagamento delle pietanze non da diritto al posto a sedere.

Caffè, dessert e ulteriori bevande possono essere acquistati direttamente al BAR, senza passare dalla cassa principale

L’Isola del Gusto è aperta con i seguenti orari:

Venerdì 17 maggio a cena dalle 19.30

a cena dalle 19.30 Sabato 18 e Domenica 19 Maggio a pranzo dalle 12.00 e cena dalle 19.30

a pranzo dalle 12.00 e cena dalle 19.30 Lunedì 20 e Martedì 21 Maggio a cena dalle 19.30

La disponibilità dei diversi piatti dipende dalla richiesta e dall’organizzazione dei diversi chef.

Non è una sagra è una festa!

Da 26 anni questo motto accompagna la Pro Loco di Baone, che con l’associazione Bisi&Bisi e il Comune di Baone puntano a valorizzare un intero territorio e tutti i suoi prodotti. Protagonisti del maggio di Baone sono i Bisi di Baone, le “Perle Verdi” dei Colli Euganei, diventati un marchio di qualità e genuinità, tanto da essere ricercati e imitati. Gustosi e prelibati quanto faticosi da seminare, coltivare e raccogliere, nascondono il segreto della propria bontà nei terreni a sud dei Colli Euganei e nella tenacia instancabile dei bisicoltori, che ogni anno si misurano con tante incognite e difficoltà.

La festa che prende vita nella piazza di Baone ogni anno il traguardo di un percorso cominciato con le semine autunnali e che coinvolge bisicoltori, sgrantori, volontari, chochi, enti, associazioni, sponsoer e tanti, tanti collaboratori.. Quest’anno, per la 26° edizione, la Festa dei Bisi di Baone si trasforma e invita a gustare Baone e i suoi Bisi al centro della piazza con la ristorazione diffusa, i vini, le birre, i prodotti locali e la buona compagni! Non più uno stand gastronomico o un unico punto di ristorazione, ma tanti ristoranti, agriturismo e associazioni che in punti diversi presentano le loro prelibatezze con i Bisi di Baone.

Info web

Pro Loco Baone Bisi di Baone

