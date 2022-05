Festa dei Bisi di Baone 2022

Tornano in piazza i Bisi di Baone. Dal 20 al 22 di maggio ritorna nel centro del paese la manifestazione dedicata alle perle verdi dei colli Euganei: “Bisi a Baone” è il nuovo evento che si inserisce nella storica Festa dei Bisi, per valorizzare i piselli che vengono coltivati nei dolci pendii euganei. Sarà infatti possibile acquistare i piselli direttamente dai produttori locali dell’Associazione Bisi & Bisi. Non mancheranno le proposte culinarie per far scoprire ai visitatori tutto il gusto dei bisi di Baone. Nella piazza del paese, all’ombra degli alberi verrà allestita l’Isola del Gusto nella quale si potranno assaporare i piatti tradizionali preparati dai ristoratori e dalle associazioni: si potrà mangiare all’aperto, con la modalità del self-service, e non è prevista la prenotazione.

Nell’Isola del Gusto saranno presenti: Riseria La Pila di Isola della Scala, Enotrattoria da Serafino di Torreglia, Osteria Nova di Este, Agriturismo il Dosso di Michele Littamè di Sant’Urbano, Circolo ANSPI San Lorenzo di Baone, Pro Loco di Baone. L’Isola del Gusto aprirà venerdì 20 maggio alle 19.30 per cena, sabato 21 e domenica 22 maggio sarà aperta anche per pranzo.

Sarà attivo anche il bar con bevande, caffè e dessert, e l’Enoteca dei Colli Euganei con vini al calice.

Non mancheranno l’intrattenimento in piazza con musica dal vivo, il mercatino dei produttori e degli hobbisti.

In programma anche escursioni alla scoperta dei colli Euganei. I ragazzi delle scuole saranno coinvolti nel concorso “Spaventapasseri, l’amico dei campi!” e con altre attrazioni in piazza.

Domenica 22 maggio dalle ore 10 “Buongiorno Baone!” con Laura Ferrari. Durante la mattinata in piazza si terrà il concorso per premiare i migliori Bisi di Baone e la tradizionale gara di sgranatura.

Programma

Vi aspettiamo a Bisi a Baone il 20 - 21 - 22 maggio per mangiare, trovare e scoprire le perle verdi dei Colli Euganei.

Ecco tutte le informazioni utili:

???? ?? ?????

???? ????????

Pe https://www.festadeibisi.it/programma/

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili su https://www.festadeibisi.it/