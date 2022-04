Festa del cioccolato a Mestrino in Piazza Mercato

Arriva a Mestrino la Festa del Cioccolato, con bancarelle e animazione per bambini!

La manifestazione organizzata dal Comune di Mestrino e dal Distretto del Commercio, avrà luogo sabato 9 aprile dalle 9 alle 21 e domenica 10 aprile dalle 9 alle 20 in Piazza Mercato.

Gli stand dei cioccolatieri proporranno moltissime varietà di cioccolato: cremini, praline, tartufi, spalmabili, tavolette, declinate in base alla ricetta artigianale e alla fantasia di ciascun cioccolatiere.

Tra gli stand dei cioccolatieri si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a soggetti in cioccolato. Una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. Un’attenzione particolare è rivolta anche alle diverse esigenze e scelte alimentari, infatti si troverà anche il cioccolato senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo cioè che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali.

Alla manifestazione sarà presente in entrambi i pomeriggi anche un punto animazione:

Sabato dalle 15 alle 18 circa Lucia Schierano , attrice professionista di teatro, intratterrà i bambini con la sua travolgente passione: I Burattini !

, attrice professionista di teatro, intratterrà i bambini con la sua travolgente passione: ! Domenica dalle 15 alle 18 circa Maurizio “Pastroccio di bolle” si esibirà realizzando mirabolanti bolle di sapone

A rallegrale la piazza, Domenica pomeriggio ci sarà anche la scuola di musica Stage One Music! di Caselle di Selvazzano.

