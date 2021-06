Festa dei circondari a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dedica due giorni di festa ai “circondari” dei suoi Beni. Ma cosa sono i circondari? Sono i territori immediatamente circostanti i Beni del FAI, cui essi stessi appartengono; sono contesti spesso di straordinaria bellezza e di inestimabile valore culturale, ricchi di piccoli e grandi tesori del patrimonio italiano, talvolta poco noti o sconosciuti, e perciò vere e proprie scoperte, non solo per chi li visita da “turista”, ma anche per chi vi abita vicino. Un patrimonio materiale e immateriale in cui si intrecciano storia e natura – l’Ambiente secondo il FAI – e che riflette identità e tradizioni di cui essere sempre più consapevoli e fieri, perché sulla coscienza del valore dei luoghi si fonda la valorizzazione del territorio, motore dello sviluppo dell’Italia, culturale e anche economico. Tutto ciò merita di essere conosciuto e apprezzato, promosso e valorizzato, sempre di più e sempre meglio. Tutto ciò merita una festa: la Festa dei Circondari , sabato 19 e domenica 20 giugno 2021.

I circondari di nove Beni del FAI, in otto regioni di Italia, dal Nord al Sud – tra cui Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) – saranno protagonisti di un programma ricco di proposte che si svolgeranno dentro e fuori dai Beni. Dentro ai Beni i territori si racconteranno attraverso incontri, narrazioni, laboratori, piccoli eventi musicali, mostre di prodotti locali, dall’artigianato all’enogastronomia, con degustazioni, aperitivi e cene. Ma la festa si estende soprattutto fuori dai Beni, lungo itinerari suggeriti (consultabili su www.festadeicircondari.it), da percorrere da soli o accompagnati da guide, a piedi o in bicicletta, in macchina e perfino in barca, alla scoperta di borghi, chiese e palazzi, piccoli e curiosi musei, aree archeologiche e naturalistiche, botteghe, aziende agricole e perfino ristoranti, che partecipano tutti con generosità ed entusiasmo (a seguire la selezione delle proposte più interessanti durante la “Festa dei Circondari” a Villa dei Vescovi).

Una vera e propria festa dei territori intorno ai Beni del FAI, resa possibile grazie a un lavoro comune che ha coinvolto 28 amministrazioni comunali, 27 associazioni, 24 musei, 7 scuole e università e 37 tra imprenditori e artigiani locali, e che negli anni a venire si estenderà a nuovi Beni e a nuovi circondari, ovvero a nuovi territori e nuove comunità. L’occasione per trascorrere un week-end all’aria aperta celebrando l’inizio dell’estate, per visitare i Beni del FAI in un’allegra e inedita festa, e per scoprire, nei loro circondari, oltre 100 luoghi di interesse culturale, mete originali e inedite del cosiddetto turismo di prossimità, vicino alle città e facilmente accessibile: una risposta alla necessità e al desiderio di tanti italiani di godersi, quest’anno in particolare, una “vacanza in Italia”.

Alcune attività sono su prenotazione, per altre la prenotazione è vivamente consigliata. Per informazioni, dettagli e costo dei biglietti www.festadeicircondari.it

Tra le attività più interessanti a Villa dei Vescovi:

* Sabato e domenica, oltre a partecipare a visite guidate in villa e nel brolo a partire dalle ore 10, si potrà passeggiare tra i banchetti di produttori locali che esporranno eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio, dalla frutta sciroppata ai vini tipici dei Colli Euganei. In programma degustazioni e dimostrazioni, come la macinatura a pietra delle farine e la scelta delle erbe per sott'oli.

* Entrambi i giorni dalle ore 11 speciali percorsi e laboratori dedicati ai più piccoli, incentrati sul mondo delle api, dell’apicoltura, della flora e della fauna che popolano il grande parco agricolo di Villa dei Vescovi.

* Sabato e domenica alle ore 11 e alle 17 gli abitanti del borgo di Luvigliano racconteranno Villa dei Vescovi nel secondo Novecento, prima e a cavallo dell’acquisto della dimora da parte della Famiglia Olcese: un'occasione unica per scoprire un capitolo della storia della villa poco noto, quando la dimora vescovile era dedicata soprattutto all’accoglienza dei giovani delle parrocchie e dei seminaristi.

* Per pranzo la Caffetteria Bistrot proporrà menu a base di ricette tradizionali con prodotti stagionali del territorio.

Tra le attività più interessanti nei “circondari” di Villa dei Vescovi:

* Nel fine settimana si potranno visitare “chicche” o luoghi poco conosciuti come il Museo del Termalismo euganeo, al quale si potrà accedere con tariffa agevolata, e il Museo civico della navigazione fluviale a Battaglia Terme, che in occasione della Festa dei Circondari proporrà un tour in barca lungo il Canale Battaglia.

* Sabato e domenica alle ore 10.30 e 15.30 saranno previste passeggiate culturali e naturalistiche sui colli accanto a Villa dei Vescovi, lungo uno dei sentieri sopra l'antico borgo di Luvigliano. La visita, condotta da guide naturalistiche, approfondirà tematiche botaniche e storiche relative al territorio. Alle ore 11 e 16.30, inoltre, partiranno dal Bene FAI i trekking alla scoperta della Terre Bianche, un caratteristico pianoro di roccia calcarea argillosa, di colore chiaro e coltivato a vite, che si raggiunge attraverso una strada panoramica.

* Diverse le proposte di percorsi in e-bike attorno a Villa dei Vescovi, abbinati alla visita di alcune cantine vitivinicole del territorio, dove si potranno degustare eccellenze enogastronomiche locali.

Con il Patrocinio del Comune di Torreglia.

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che come sempre racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto della Festa dei Circondari grazie anche alla capillare collaborazione della Testata Giornalistica Regionale Rai.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

* * * * *

Modalità di visita in sicurezza all’interno dei beni del fai

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti che avranno effettuato la prenotazione riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

www.festadeicircondari.it

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/festa-dei-circondari/a-villa-dei-vescovi/

https://www.facebook.com/events/771923680357902/

Foto articolo dall'evento Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...