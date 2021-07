Uno straordinario compleanno in musica: venerdì 9 luglio nel giardino Arcella Bella al Parco Milcovich a Padova Cristopher Bacco festeggia sul palco insieme a Dellera, i Rogue Charlie e Discopher Dj. Nove anni di attività: la festa dal vivo di Studio 2!

Venerdì 9 luglio 2021

ore 20.30

Arcella Bella

Parco Milcovich

Via J. da Montagnana

Padova

Arcella Bella e Studio 2 presentano: "Nove anni di Studio 2" con Dellera, Rogue Charlie e Discopher DJ: https://www.facebook.com/events/363527945400906/.

Nove anni di Studio 2! Una grande festa di compleanno per il produttore Cristopher Bacco e il suo Studio 2, che celebrano nove anni di incessante e gratificante lavoro nella musica venerdì 9 luglio a Padova, in Arcella Bella, il giardino estivo del Parco Milcovich. Appuntamento da non perdere con la partecipazione di Dellera (una delle figure più importanti dell'indie rock italiano, con Afterhours, Winstons e tanti altri), la rock band vicentina Rogue Charlie e Discopher DJ, ovvero Bacco in veste di selector.

Studio 2 ha una lunga storia, nel 2007 Cristopher Bacco aprì il suo primo studio di registrazione e produzione musicale che nel 2011 diventò Studio 2, unico studio di registrazione/live club d’Italia, dove negli anni hanno suonato giganti come Morgan, Niccolò Fabi, Afterhours, Zen Circus, Paolo Benvegnù, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Calibro 35 e tanti altri. Nel 2015 Studio 2 viene rifondato ampliando la parte destinata alla registrazione. Fonico e tour manager per le tournée italiane ed europee di svariati artisti tra cui The Winstons e Bomba Titinka, Bacco ha lavorato con Fabio Cinti, Roberto Dell’Era, Marco Cocci, per un sorprendente Bobby Solo in chiave blues. Ultimamente ha missato e curato le registrazioni di Mujeres de Arena y Otras Historias di Amilcar Soto Rodriguez e Susana Baca, ha lavorato al nuovo progetto dei Lombroso di Dario Ciffo con Enrico Gabrielli e al singolo di Alessio Peck, già bassista degli Acid Tongue di Seattle.

Dichiara Bacco: «La curiosità è alla base del mio lavoro, e Studio 2 rispecchia le mie attitudini musicali personali. La mia filosofia è di mettere gli artisti nelle condizioni di poter esprimere il meglio di sé, grazie al luogo e ai mezzi. Bisogna avere un background di ascolti molto ampio e sentirsi in sintonia con gli artisti con cui si lavora: Studio 2 è un luogo che li ispira e li fa sentire a casa. Capita molto spesso che i musicisti inizino a strimpellare con qualche strumento che abbiamo a disposizione e che nel giro di qualche ora comincia a prendere forma un nuovo brano che non era stato pensato fuori dallo studio. Personalmente trovo molto interessante questo processo di creazione, quasi estemporanea e imprevedibile».

L'evento del 9 luglio si svolgerà in piena conformità alle regole anti Covid, dunque: si invitano i partecipanti a rispettare le norme di distanziamento; per rimanere nella zona davanti al palco è necessario avere un posto a sedere; nel resto dell'area del festival si può stare in piedi indossando la mascherina; ricordarsi sempre di rispettare il distanziamento e di igienizzare frequentemente le mani.



