Festa della comunità a Selvazzano Dentro

Alla parrocchia di San Michele Arcangelo a Selvazzano Dentro torna la Festa della comunità 2020 il 25, 26 e 27 settembre.

Ogni sera dalle 19 primi piatti, grigliata, pesce, patatine, ecc.

“La comunità si riconosce da come sta insieme”

Posti limitati - consigliata la prenotazione

Obbligo mascherina e distanziamento sociale

Dietro di assembramento - servizio al tavolo

Come si legge dal bollettino parrocchiale che potete scaricare qui: “Sentito il parere favorevole del Consiglio Pastorale, si è deciso di non organizzare la tradizionale sagra ma di proporre tre serate conviviali sotto il “tendone “del patronato.

Da una parte si sente l’esigenza di essere prudenti di fronte al virus che purtroppo continua ad essere presente, ma al tempo stesso c’è la voglia di reagire a questo clima di paura, di isolamento e di tristezza.

Per questo, grazie alla disponibilità di alcuni componenti del comitato sagra e patronato, è stato possibile organizzare qualche serata da vivere in un clima di comunità e di “vicinanza” (con le dovute sicurezze).

Troverete un foglietto dove sono indicate le modalità per chi vuole fermarsi per consumare assieme qualche buon piatto cucinato dai nostri bravi “cuochi”, oppure per asporto”.

