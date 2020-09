Sagra dei Santi Cosma e Damiano e festa della pasta fresca a Monselice

Torna anche quest'anno la Sagra della Pasta Fresca di San Cosma! Per due week-end, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre, il nostro patronato sarà pronto ad accogliervi per gustare gli ottimi piatti dello stand gastronomico, per tentare la sorte in pesca di beneficenza e per entrare in mondi fantastici presso il mercatino del libro usato!

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Dettagli

In occasione della Festa dei Santi Patroni Cosma e Damiano Martiri torna la Sagra della Pasta Fresca di San Cosma - Monselice (PD).

Per due week-end, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre lo stand gastronomico proporrà piatti di pasta fresca, ma non mancheranno la ricca pesca di beneficenza, il mercatino del libro usato e la mostra delle foto del nostro asilo parrocchiale.

Menu

Ecco il nostro menù per questa edizione della Sagra della Pasta Fresca! Tanti piatti di pasta fresca e non solo! Anche grigliate, baccalà, musso e tante buonissime pizze!

Prenotazione

Ricordiamo che quest'anno è necessaria la prenotazione del tavolo!

Edoardo 345 1820276

Mauro 329 5470170

Andrea 348 7651325 (dopo le 18.30)

Asporto

Quest'anno puoi ordinare da casa il tuo asporto senza fare code!!

Manda un messaggio whatsapp a Nicoletta che vi invierà il menù Decidi cosa ordinare Contatta Nicoletta e dai il tuo ordine!!

Sicurezza

La Sagra della Pasta Fresca si svolge rispettando le norme anti-Covid 19 dettate dal Ministero! Ci serve però la vostra collaborazione! Ecco le piccole regole da seguire!

Info web

https://www.facebook.com/events/337579987364596

https://www.facebook.com/ParrocchiaSanCosma/