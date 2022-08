Il mercatino alla Festa del Cristo moro

La parrocchia di Perarolo di Vigonza (Pd), in collaborazione con l'associazione mitica e l'associazione culturale Nsv organizzazione eventi Aps affiliata A.i.c.s. - comitato provinciale di Rovigo, organizzano per le serate da venerdì 02 a mercoledì 7 settembre 2022 a Perarolo di Vigonza (Pd), in piazza Vinicio dalla vecchia il mercatino della Festa del Cristo moro.

È prevista la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Il programma completo delle serate prevede alle ore 19 l'apertura dello stand gastronomico e alle ore 21.30 concerti live. Non mancheranno il luna park; il parco divertimenti; la pesca di beneficenza; esibizioni varie; laboratori e animazioni per tutti.

Informazioni e contatti

Per info mercatino e partecipazione come espositore: 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi