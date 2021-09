La "Festa dei nonni" con una liturgia alla Basilica di Sant’Antonio

Da sempre i nonni sono una presenza fondamentale nella società e nella famiglia italiana. L’apporto degli anziani è decisivo nella trama della solidarietà tra le generazioni. In questo periodo storico segnato dal coronavirus, abbiamo assistito con dolore e preoccupazione sia alle tante morti tra le persone anziane a casa e negli istituti sia alla condizione di isolamento in cui tanti hanno vissuto fino ad oggi. Per questo assume un particolare valore la celebrazione della “Festa dei nonni”, nel giorno dei Santi Angeli custodi. Per ringraziare il Signore del dono dei nonni e per pregare per la salute di tutti gli anziani, soprattutto i più soli e sofferenti, la Comunità di Sant’Egidio e i Frati minori conventuali della Basilica di Sant’Antonio a Padova invitano al Santo la cittadinanza a una celebrazione di ringraziamento.

Sabato 2 ottobre, alle ore 15.15 nonni e anziani della città si ritroveranno nel Chiostro del convento del Santo per un momento di saluto e condivisione insieme alle loro famiglie e ai loro nipotini. Alle ore 16 nel santuario verrà celebrata la santa messa a loro dedicata e presieduta da padre Alessandro Fortin.

L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, ha ricevuto il sostegno delle tante realtà che in città operano per il benessere degli anziani: Coop Fai Padova, Serviens in spe, Fap Acli Padova, Anziani a casa propria e Università Padovana dell’età libera. Una festa che è divenuta a Padova una piccola tradizione.

