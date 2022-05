Festa dei Sapori 2022 a Carmignano di Brenta

Dopo una lunga pausa dovuta alle restrizioni sanitarie ritorna a Camazzole, frazione di Carmignano di Brenta, l’annuale Festa dei Sapori: una ricorrenza che celebra la tradizione ed il piacere del buon cibo.

L’evento, che quest’anno si svolge in formula ridotta, avrà inizio venerdì 20 maggio alle ore 19.30 per terminare nella giornata di domenica 22 maggio. Scopo di questa festa è la promozione del territorio comunale e la celebrazione del valore e dell’importanza delle tradizioni.

Il ricco programma della manifestazione permette ai partecipanti di gustare i piatti tipici locali e godere del piacere della socialità ascoltando della buona musica. Nella giornata di domenica, in particolare, le strade di Camazzole si riempiranno di bancarelle che esporranno auto, moto e macchine agricole. Numerose anche le attività per intrattenere i più piccoli: dal volo panoramico in elicottero sul fiume Brenta, ai giochi di strada organizzati dal gruppo “Le Antiche Mura”. Non mancheranno anche le proposte culturali: grazie alla collaborazione con Garden Rizzetto, infatti, è stato possibile organizzare dei laboratori didattici per far conoscere ai bambini la bellezza della tradizione.

Il ritorno della Festa dei Sapori vuole celebrare la socialità ritrovata dopo due anni di restrizioni, mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione e del volontariato. Il Sindaco Eric Pasqualon dichiara: “Un ringraziamento speciale a Nicola Toniato, presidente della Pro Loco di Camazzole e a tutti i volontari che si dedicano con impegno all’organizzazione e alla gestione dell’evento. Grazie al loro operato, infatti, è possibile creare queste occasioni di svago e socialità”.

L’Assessore alle Pro Loco Alberto Lucietto ha affermato: «La dedizione e la voglia di mettersi in gioco di tutti i membri della Pro Loco è estremamente positiva per il nostro comune: accresce il senso di comunità e ci permette di festeggiare insieme».

Dettagli da evento Facebook

FESTA DEI SAPORI :: 20/21/22 Maggio :: Carmignano di Brenta (Via Meucci di Camazzole )

INGRESSO GRATUITO

BANCONE GASTRONOMICO - INTRATTENIMENTO MUSICALE - LUNA PARK

347.215.6811

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BANCONE GASTRONOMICO CON I I PIATTI TIPICI LOCALI:

Bigoli e Gnocchi al pomodoro e al ragù

Carni alla griglia con polenta

Frittura e Spiedini di pesce con polenta

Baccalà con polenta

Trippa alla parmigiana

Piatto freddo con formaggi e salami

Contorni; fagioli, funghi, patatine fritte, dolce

Vini, Birra, Bibite, Acqua, Caffè

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ORARI & GIORNI DEL FESTIVAL

- Venerdì 20 maggio aperto dalle 19 alle 23

- Sabato 21 maggio aperti dalle 19 alle 23

- Domenica 22 maggio aperti dalle 9 alle 23

Programma manifestazione:

- Venerdì ore 19.30

• Serata Gastronomica con piatti tipici locali

• Intrattenimento musicale con

DJ Lorenzospeed*

• ore 20 Solenne Santa Messa

Patrono San Bernardino

(Chiesa parrocchiale Camazzole)

- Sabato ore 19.30

• Serata Gastronomica con piatti tipici locali

• Intrattenimento musicale con

DJ Luca & Nike, DJ Eros, DJ Bina

- Domenica ore 9

• mostra/mercato: esposizione per le vie del paese di bancarelle di varie tipologie:

alimentari, abbigliamento, accessori per la casa e non solo, piante e fiori, auto, macchine agricole.

Intrattenimento con:

• Giochi di strada per bambini

• Volo panoramico in elicottero

• Laboratori didattici

• Arrivo auto storiche

• Mostra di macchine agricole e modellismo

• Conosciamo i rapaci: il gufo

• Sfilata e intrattenimento

musicale con la BandOrchestra

“Giuseppe Bovo” & Majorettes Show

• ore 17.30 Happy Hour

con Dj Set Marco Fortunato Leonardo Stefani

Serata Gastronomica con piatti tipici locali a mezzogiorno e sera

PER INFO

347.215.6811

prolococamazzole@yahoo.it

Info web

https://www.facebook.com/camazzoleproloco/

https://www.facebook.com/events/668950530854740

Foto articolo da comunicato stampa