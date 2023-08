Festa del pesce a Baone

Orario non disponibile

Quando Dal 11/08/2023 al 15/08/2023 Orario non disponibile

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/999902297861547/

Torna in Patronato la festa del pesce a Ferragosto a Baone, con lo stand gastronomico che da più di vent'anni allieta i palati nelle serate d'estate. Appuntamento a cena da venerdì 11 a martedì 15 agosto con spaghetti alla pescatora e alle sardee, frittura mista, seppie in umido e altre specialità. Sarà l'occasione per stare insieme nel fresco giardino del Patronato di Baone e festeggiare i 25 anni della fondazione.

Il tutto nel giardino del Patronato di Baone, o anche per asporto

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

All'interno anche la mostra del Gruppo di ricamo e cucito_Baone.

Unità Pastorale Baone e il patrocinio di Pro Loco Baone

Info web

https://www.facebook.com/events/999902297861547/

https://www.facebook.com/PatronatoBaone/

Foto articolo da evento Facebook, da https://www.facebook.com/PatronatoBaone/