Festa del pesce a Baone

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/427970392425339

Il Circolo ANSPI di Baone vi aspetta in Patronato per la tradizionale festa del pesce di ferragosto (Estate in Piazza), con quattro serate di stand gastronomico a base di pesce: primi piatti, frittura mista e solo per il 15 agosto... Paella Valenciana (su prenotazione).

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Appuntamento dal 12 al 15 agosto al Patronato San Lorenzo.

Stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19.30.

Info web

https://www.facebook.com/events/427970392425339

https://www.facebook.com/PatronatoBaone/

Foto articolo da evento Facebook, da https://www.facebook.com/PatronatoBaone/ e da https://www.facebook.com/groups/1545276682353694/posts/3170512963163383/