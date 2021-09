Festa dell'uva e del vino di Vo’

Il 17-18-19 settembre in piazza Liberazione a Vo’ torna la Festa dell’Uva e del Vino, giunta alla sua 70a edizione. Dopo un anno di sosta forzata causa Covid19, riparte lo storico appuntamento con i vini dei Colli Euganei tra degustazioni, musica dal vivo, tipicità gastronomiche e attività per i bambini.

Venerdì, sabato e domenica, in una cornice country chic illuminata da un tetto da 500 metri di luci calde, oltre quindici Cantine del Consorzio vini Colli Euganei proporranno al pubblico le loro migliori produzioni tra rossi, banchi e le eccellenze del territorio Fior d’Arancio e Serprino.

Casette di legno bianche, divani in balle di fieno rivestiti di tessuto, antiche botti e oggetti legati alle tradizioni della vendemmia completeranno l’atmosfera che ospiterà anche ristoratori e produttori della zona. Tra le specialità che saranno proposte, hamburger d’oca, spezzatino di cinghiale, sarde e zucca in saor, polenta alla spina (!), panini gourmet con porchetta trevigiana, formaggio e salame nostrano e gli immancabili bigoli all’anatra, folpetti e bovoletti.

Protagonista assieme al vino sarà anche la musica, con cinque band (Fred e i Cocchi di Mamma, Marco Pandolfi, Persuaders, Men on the Moon, Broken down shack trio) che nei tre giorni di festa suoneranno i loro pezzi folk, blues e swing e i Minetto Bros e Dj Reba che nel tardo pomeriggio di venerdì e sabato daranno vita la Dj set House of Wine in collaborazione con Stereocittà.

Nella giornata di domenica produttori e ristoratori continueranno a somministrare le loro delizie enogastronomiche e il programma della kermesse sarà maggiormente dedicata alle famiglie. A partire dalla tarda mattinata inizieranno gli spettacoli e le attività di Arte, Uva e Magia con protagonisti giochi in legno di una volta, giocolieri e incantatori di bolle di sapone.

Domenica pomeriggio alle 18.30 il sindaco Giuliano Martini renderà anche omaggio alle istituzioni, alle associazioni e ai corpi militari che hanno collaborato con il Comune nella difficile gestione della pandemia e della quarantena. ll primo cittadino premierà a nome della amministrazione comunale Luigi Beggiato e Chiara Nardo, atleti paralimpici di Vo’ che si sono distinti alle recenti paraolimpiadi di Tokyo rispettivamente nel nuoto e nel canottaggio.

Sono già al lavoro i Mastri Carristi che quest’anno stanno allestendo un unico grande carro ricoperto di acini d’uva che già nella serata di sabato (19.30) sarà trasportato e posizionato in piazza per essere ammirato la domenica come segno di continuità con la tradizione vadense. La sfilata è sarà invece rimandata alla prossima edizione per questioni legate alla normativa anti Covid.

Nella gestione dell’accesso e dello stazionamento dei visitatori saranno rispettate le disposizioni della normativa anti Covid19. Alla piazza sarà consentito l’accesso sia ai possessori di Green pass, sia alle persone che potranno dimostrare di avere un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

