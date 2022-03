Festa della bicicletta 2022, in piazza dei Frutti, piazza delle Erbe e piazza Insurrezione

Nell’ambito della Domenica ecologica del 20 marzo il Comune di Padova organizzata la “Festa della bicicletta”, una giornata all’insegna delle buone pratiche sostenibili, in cui la bicicletta è protagonista.

In programma visite guidate, spazio all’informazione e alla mobilità dolce, attività di animazione per bambini e intrattenimento musicale per tutti.

Iniziativa realizzata con il contributo di Future Energy Bike.

Programma Festa della bicicletta 2022

Piazza dei Frutti

Dalle ore 10 alle 18.30

Stand istituzionali

Ufficio Biciclette Settore Mobilità: informazione sul Pums, Bicipolitana, bike sharing free floating.

Informambiente - Settore Ambiente Territorio: informazioni e materiale sulle principali tematiche ambientali e sui progetti di sostenibilità ambientale (Veneto Adapt, CamMin Facendo) e sul marchio Per Padova Sostenibile; mostra del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc).

Sportello Risparmio Energetico: il servizio gratuito del Comune di Padova (su appuntamento telefonico) sugli incentivi economici per interventi di riqualificazione energetica.

Operatori mobilità sostenibile

Aps Holding Car Sharing Padova: promozione del servizio di car sharing.

Bicincittà Good Bike Padova: le biciclette pubbliche di Padova.

Ridemovi: il servizio di bike sharing a flusso libero.

Fiab - Amici della Bicicletta: promozione ed educazione all’uso della bicicletta.

Future Energy Bike: negozio specializzato in e-bike ed accessori.

Laboratori e attività

“Vado a scuola con gli amici” a cura di Informambiente e Aps Nutrimenti: postazione gioco con divertenti laboratori educativi per imparare cos’è il piedibus e perché è così importante per noi e per l’ambiente. A disposizione materiale informativo sui percorsi sicuri casa-scuola, schede didattiche, gadget e brochure esplicative per promuovere i percorsi sicuri a scuola.

“Grande Gioco delle Mura” a cura del Comitato Mura di Padova: attività di costruzione di un grande plastico-puzzle delle Mura del ‘500 di Padova (8-12 anni) e gioco “La via delle Mura di Padova”: rintracciare il percorso, con le sue porte, torrioni e baluardi tuttora esistenti, attraverso la consultazione di mappe storiche e fotografie attuali.

Dalle ore 10 alle 13

Musica in vinile: selezione musicale di Ivan Contini, giovane dj padovano che proporrà un repertorio soul-jazz rigorosamente in vinile.

Flash mob a cura di Bounce Swing Lovers: lindy hop, balboa, blues e molti altri balli invaderanno la piazza con brevi performance in abiti vintage.

Dalle ore 11.30 alle 12

Talk cambiamenti climatici e mobilità sostenibile: quali prospettive per Padova.

Il tema della mobilità sostenibile è un argomento strategico per delineare le future politiche ambientali. Parlare di mobilità vuol dire anche parlare di monitoraggio dell’aria, di tutela della salute dei cittadini, della prevenzione dell’inquinamento e dell’influenza degli inquinanti sui cambiamenti climatici.

Intervengono: Chiara Gallani, Assessora al Verde e all’Ambiente; Andrea Ragona, Assessore alla Mobilità.

Intrattenimento musicale a cura di Associazione Culturale Veneto Suoni e Sapori con il contributo di Future Energy Bike.

Alle ore 16.30

Performance live a cura di Alma Swing: sul palco Lino Brotto, chitarra solista; Mattia Martorano, violino; Andrea Boschetti, chitarra ritmica e Beppe Pilotto, contrabbasso.

Piazza delle Erbe

Dalle ore 10 alle 18.30

Laboratori e attività

L’ABC-SI-CURA (la bici si cura, la bici sicura) a cura di La Mente Comune

Due laboratori per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo salutare, ecologico ed economico per spostarsi in città. Impara a riparare la tua bicicletta con pezzi di recupero a basso costo e basso impatto per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani. Lucchetto bici, tipologie e consigli sugli antifurti per bicicletta.

Stand espositivi

Angel Bike: esposizione bici, bici elettriche e accessori.

Cicli Dante Forever Bike: le ultime novità in materia di biciclette.

Tecnobicielettrica: trasforma in poche ora la tua bici in elettrica.

Vignato Bici Mosconi: presentazione dei propri prodotti per dare soluzioni ad ogni esigenza.

Remoove: E-bike inclusive, dalle cargo bike per il trasporto dei bimbi alle special-bike/tandem bike.

Bit Mobility e Dott: il servizio di noleggio di monopattini a flusso libero.

Piazza Insurrezione

Dalle ore 10 alle 12.30

Bolle a colori, a cura di Giocaconilcuore odv

La terapia del sorriso dei clown: attività interattiva alla scoperta di piazza Insurrezione animata da clown, palloncini e divertenti gag.

Impariamo a fare le bolle: i bollisti e gli artisti di strada dell’Associazione Kervan insegneranno ai bambini tutti i segreti per realizzare la cascata di bolle perfetta.

Ricicliamo i colori: laboratorio dove i bambini impareranno a preparare una miscela con i colori riciclati con cui creare degli originali disegni guidati dalla fantasia dell’artista NI.LIS.

Alberto e i suoi esperimenti “l’acqua muove il mondo”: l’acqua, fonte di vita, primordiale culla dell’esistenza... e base per tantissimi esperimenti giocosi.

Dalle ore 10 alle 18.30

Presentazione e dimostrazione di Bike Polo a cura di Padova Bike Polo: regole, attrezzi e mezzi per praticarlo; dimostrazione dello sport in un campo ridotto allestito per l’occasione; possibilità di provare le basi del gioco.

Percorso ludico di sicurezza stradale per bambini e bambine a cura della Polizia Locale in collaborazione con l’Associazione Panther Boys: percorso stradale ludico/didattico per bambini fino a 10 anni che pedalano in un circuito appositamente realizzato utilizzando la propria bicicletta o le bici a disposizione (con e senza rotelle). Caschetti obbligatori.

Strade scolastiche a cura di Legambiente Padova: “Cambia le Cose” è un gran disegno partecipato in cui tutti i bambini potranno immaginare la loro strada scolastica. Un’occasione per confrontarsi con la cittadinanza sul tema delle strade scolastiche, anche attraverso la compilazione di schede e pannelli che aiuteranno a raccogliere contatti e suggerimenti per proseguire il percorso avviato.

Via Oberdan

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Marchiatura biciclette - uno strumento per difendersi dai furti: servizio di marchiatura gratuita del codice fiscale sul telaio della propria bici promosso dall’Amministrazione comunale con gli Amici della bicicletta.

È necessario presentarsi con un documento valido e il codice fiscale. E’ preferibilmente pre compilare il modulo online.

Attività in altri luoghi del centro

Visita alla Torre dell’Orologio in piazza dei Signori

Alle ore 9.30, 11.15, 15.30 e 17

Visite guidate alla torre e all’orologio astrario a cura di Salvalarte Legambiente Padova

Due turni di visita per 4 persone a turno.

Solo su prenotazione: salvalarte@legambientepadova.it

Si ricorda che, secondo le nuove modalità, l’accesso al sito avviene esclusivamente con green pass rafforzato, ed è richiesto l’uso della mascherina e il rispetto delle regole di distanziamento e di igienizzazione delle mani.

I volontari Salvalarte Legambiente Padova sono presenti anche durante la settimana, con i seguenti orari: mercoledì e venerdì alle ore 9.30 e 11.15; sabato alle ore 9.30, 11.15, 15.30 e 17.

Musme - Museo di Storia della Medicina in Padova

Alle ore 15.30 e 17.30

A pieni polmoni! Perché abbiamo bisogno di aria pulita

In occasione della domenica ecologica, il Musme propone una serie di attività laboratoriali alla scoperta dell’apparato respiratorio dedicati ai bambini delle primarie. L’attività, della durata di circa 60 minuti, è volta a spiegare come funzionano i nostri polmoni, quali danni fa lo smog sull’organismo e a ricostruire in che modo tutti gli esseri viventi sono collegati in un unico grande ciclo dell’ossigeno.

I bambini scopriranno anche che un gesto semplice come piantare un albero può avere un effetto positivo sulla salute. Il laboratorio (ingresso gratuito) si tiene presso la ludoteca del museo.

Biciclettate

Alle ore 9 - Eroica Caffé, via Santa Lucia, 85

Pedalata eroica in centro storico

Uno speciale appuntamento per tutti i ciclisti con bici eroiche. Dopo il check-up della bici prima della pedalata, sarà offerto un “caffè eroico” per tutti gli appassionati che arriveranno in bicicletta. Al rientro un pranzo tipico a prezzo concordato per gli sportivi padovani. Una vera festa in sella!

Alle 9.30 - piazza dei Frutti

Biciclettata alla scoperta di Padova, città d’acque

Una libera pedalata spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione di 19 km alla scoperta dell’ affascinante anello fluviale intorno a Padova. Il percorso si snoda tra tra argini e punti di interesse storico e naturalistico. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite (max 30 persone)

Alle ore 9.30 - piazza dei Frutti

Biciclettata in famiglia

Fiab Padova - Amici della bicicletta propone una biciclettata alla scoperta della città per una mobilità inclusiva. La partenza è alle ore 10 da piazza dei Frutti con arrivo al mercato Km 0 della Coldiretti, dove verrà gentilmente offerto uno spuntino ai partecipanti.

Info e prenotazione: email fiabpd.prenotazioni@gmail.com

Alle ore 15.30 - piazza dei Frutti

Bici in arte alla scoperta del Castello Carrarese

Fiab Padova - Amici della bicicletta organizza una biciclettata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale della nostra città e del centro storico. Per l’occasione sarà aperto il Castello Carrarese e sarà organizzata una visita guidata all’interno dello spazio.

Info e prenotazione: email fiabpd.prenotazioni@gmail.com

Alle ore 16.30 - piazza delle Erbe

Rebike Padova alla scoperta della Urbs Picta

Una biciclettata inclusiva alla scoperta del patrimonio Unesco di Padova. Una guida turistica accompagnerà il gruppo lungo un itinerario ciclabile ad anello che collega tutti i siti della Urbs Picta.

Info e prenotazione: email info@re-moove.it

Riferimenti

Ufficio Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Luogo via dei Salici, 35 (ingresso da via dell’Orna) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Orario mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 10 alle 17

Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Daniela Luise

Email del responsabile del procedimento luised@comune.padova.it

Sostituto del responsabile del procedimento Avv. Laura Salvatore

Social pagina Facebook profilo Twitter

Ufficio mobilità ciclabile - Settore Mobilità - Comune di Padova

Luogo Palazzo Sarpi, via F. P. Sarpi, 2 – Padova

Telefono 049 8204840

Orario orario: martedì e giovedì dalle 9 alle 12

Email ufficio.biciclette@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/festa-della-bicicletta-2022

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/festa-della-bicicletta-2022