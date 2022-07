festa della birra al ca' di volta

In una calda serata estiva perché non venire al Ristorante Ca' di Volta per rinfrescarsi con birra fresca e Panini, con la musica di DJ Dany e l'animazione di Miky?

Tutti in via Piovese, 274 sabato 16 luglio dalle ore 20.

Si paga a consumazione, gradita la prenotazione.

Info

Ristorante Ca' di Volta

Via Piovese, 274

35127 Padova PD

Info web

https://www.facebook.com/Bar-Tabaccheria-Ca-di-Volta-104850218428248/