Passeggiata notturna a Teolo per la "Festa della donna"

Chi dice donna, dice… santa o strega? Martedì 8 marzo una bellissima passeggiata notturna, in compagnia di una guida naturalistica fra i sentieri del Monte della Madonna. Andremo alla scoperta della grotta di Santa Felicita, una grotta naturale posta a fianco dell'antica chiesa di Sant'Antonio Abate. Al suo interno si trova una delle sorgenti d'acqua più elevate dei Colli Euganei. Secondo la tradizione, tra l'VIII e il IX secolo vi abitò Santa Felicita, che avrebbe rinunciato ad agi e ricchezze per condurre in questo luogo una vita eremitica.

Facendo un salto indietro nei secoli, vedremo come la donna poteva passare da Santa a Strega, spesso incatenata in ruoli prefissati, con difficoltà a trovare uno spazio rilevante all’interno della società. Ma saremo pronte a scoprire quanta ricchezza invece racchiude l’essere donna, davvero un essere speciale!

Dettaglio tour:

Ore 20 registrazione presso il parcheggio del PASSO FIORINE, Via Monte della Madonna, Teolo

Ore 20.10-22: escursione notturna

Ore 22-22.20: breve momento conclusivo di ristoro della buona notte

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Torcia

La tua borraccia d’acqua

Grado di difficoltà: medio

Lunghezza percorso: circa 5 km

Costo adulti: 12 euro cad.

Bambini dai 6 ai 12 anni: 5 euro cad.

Nota bene:

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso

Evento svolto interamente all’esterno

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/Cc7vHfeQckyEPXjz7.

Maggiori informazioni tramite whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.