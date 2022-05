“Mother Concert”, musica e pranzo al Caffè Pedrocchi

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/706785217130535/

Il Caffè Pedrocchi e OPV presentano "Mother Concert", un evento speciale per la festa della mamma.

Dettagli

Appuntamento alle 12 domenica 8 maggio - Sala Rossini

In onore alla Festa della Mamma

OPV e Caffè Pedrocchi presentano:

Ore 12 - Concerto

Antonín Dvo?ák (1841 - 1904)

Quartetto per archi n. 12 in fa maggiore, op. 96 “Americano”

Allegro, ma non troppo

Lento

Molto vivace

Finale

Laura Maniscalco, Elena Meneghinello Violini

Giada Broz Viola

Caterina Libero Violoncello

Ore 13 - Pranzo servito come sempre a cura dei nostri talentuosi Chef.

Un grazie speciale ai nostri Partner che ci permettono di svolgere tanti meravigliosi eventi culturali.

Info & Prenotazioni

049/8781231

prenotazioni@caffepedrocchi.it

Costo

Event price euro 60 a persona.

Info web

