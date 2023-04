Festa della musica con i food truck

L'associazione culturale Nsv organizzazione eventi Aps affiliata A.i.c.s. - comitato provinciale di Rovigo, promuove e organizza in occasione della festa della musica 2023, per mercoledì 21 giugno 2023 a Montegrotto Terme (Pd), nel parcheggio dell'oratorio della madonna nera in via Roma, dalle ore 18 alle ore 24, la manifestazione dedicata al cibo di strada con la presenza dei migliori e particolari foodtruck italiani ed internazionali che proporranno prelibate ricette dolci e salate legate al territorio di provenienza: panini, snack, fritture, dolciumi, frittelle, gelati, birra, bibite.

Il programma della Manifestazione prevede dalle ore 18 nella Piazza Comunale, la Festa della Musica con l'esibizione di Gruppi Musicali.